استقالة 4 اعضاء من مجلس بلدية فنيدق... وهذه هي الاسباب

A + A -

قدم أربع اعضاء من مجلس بلدية فنيدق صباح اليوم استقالاتهم من المجلس البلدي بموجب وكالة رسمية وقع عليها الاعضاء المستقيلين لدى كاتب عدل وقاموا بتقديمها لدى مكتب محافظ عكار المحامي عماد اللبكي :

والاعضاء المستقيلين هم : خالد بدر خضر ، مدين علي حسن ، احمد ناصر الكك ،شعيب محمود صلاح الدين .



وقد اصدر الاعضاء المستقيلين بيانا عقب تقديم الاستقالة شرحوا فيه سبب استقالتهم من البلدية باربع نقاط وهي :

١- هدر المال العام

٢- تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة

٣- عدم تمرير الحساب القطعي والكل يعلم اذا لم يتم امضاء الحساب القطعي لأستحصال المال لم تأتِ اموال للبلدية

٤- عدم تنفيذ اي قرار اتخذ بالاجماع ومنع التعدي على الاملاك العام وامور كثيرة

(تي ان ان)