living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تأليف الحكومة ولعبة عض الأصابع

9
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حبيب البستاني -

يستمر الكباش السياسي بين الأفرقاء السياسيين اللبنانيين المعنيين في تشكيل الحكومة، وهذا الكباش وإن كان يتخذ من توزيع الحصص وعدد الوزراء لهذا أوذاك، المعضلة الكبرى، إنما وراء الأكمة ما وراءها، فما هي حكاية العقد وما هو المطلوب لحلها؟ أسئلة يطرحها السذج من الناس ونحن منهم، إذ إن القول وتأكيد البعض أن الأزمة محض داخلية يراد منه استغباء السواد الأعظم من الناس، وجعلهم يصدقون أن الخارج كل الخارج يريد مصلحة لبنان واللبنانيين. وهنا يردد بعض الخبثاء بعض ما كانوا يسمعونه من مفردات خلال الحرب، وفترة عدم الاستقرار الأمني، ففي كل مرة كان بعض سفراء الدول الكبرى يشددون على مبدأ احترام سيادة لبنان والحفاظ على حدوده، كانت إسرائيل تقوم باعتداءاتها غير آبهة بالتطمينات أو بالضغوط الدولية لا فرق. فهل من قبيل المصادفة أن يتفق فريقين سياسين على الأقل على فرض شروطهما التعجيزية على الرئيس المكلف؟ وما حكاية تشديد الجميع في الخارج والداخل على ضرورة احترام نتائج الانتخابات النيابية؟ ولماذا لا يحترم الأفرقاء المحليين المؤيدين، إن لم نقل التابعين، لهذا الفريق الخارجي أو ذاك نتائج الانتخابات؟

العودة إلى المربع الأول
فجأة ودون سابق إنذار، وبعد أن كان الحديث يدور حول الحصص، عاد بعضهم لترداد مقولة أنه لا يحق لفخامة رئيس البلاد أن يكون له حصته في الحكومة العتيدة، وبالتالي فبدلا من أن تتقدم الأمور إلى الأمام ها نحن نعود إلى المربع الأول ليعود البحث حول مبدأ التأليف، ويعود البحث إلى المسلمات التي كنا قد اعتقدنا أن البحث فيها أصبح من الماضي، وأن صلاحيات الرئيس ومكتسباته خط أحمر لا يجوز المس بها ايا تكن الدوافع والأسباب، سيما وأن الفريق الذي يطالب بحرمان الرئيس من حقائبه هو نفسه من يطالب بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، ويعتبر نفسه في نفس الخندق مع العهد.


من يقول أخ أولاً
لقد بات واضحا أن اللعبة تجاوزت الحدود الداخلية، وإن ما يجري في الإقليم ستكون له تداعياته في الداخل اللبناني، ويمني البعض نفسه أنه وأمام احتمال فشل مشروعه في المنطقة وتحديدا في سوريا التي باتت على قاب قوسين أو أدنى من الحل والاستقرار وتثبيت سلطة الدولة، يريد أن يستعيض عن ذلك بمكتسبات سياسية في لبنان، بعد أن سقط منطق الفوضى الداخلية، وبعد أن أصبح الإستقرار السياسي والأمني في وطن الأرز ليس فقط حاجة داخلية إنما حاجة إقليمية لا بل دولية. لقد سهى عن بال البعض أن لبنان لم يعد يشكل فرق عملة يستعاض به عن مكسب هنا أو خسارة هناك. وإذا كان البعض يفكر بطي ذراع الرئيس، أو إفشال العهد لكي يطفىء حلم اللبنانيين كل اللبنانيين برئيس قوي حر قراره نابع من ذاته وشعبه، فإن تفكيره سيذهب أضغاث أحلام. فليس العهد ولا الرئيس هو من سيقول أخ أولا، ففخامة الرئيس يمارس صلاحياته كل صلاحياته بغض النظر عن وجود حكومة تصريف أعمال، لا بل أن هذه الصلاحيات تتعزز سيما بوجود مجلس نيابي شرعي، فإذا كانت حكومة تصريف الأعمال مقيدة الصلاحية فإن هذا المبدأ لا ينطبق على الرئيس.

الولادة المتأخرة
قد يستطيع تعنت البعض تأخير الولادة إنما ليس إلى ما لا نهاية، وإن الدلع السياسي للبعض في تكبير حصته لن تجد في النهاية الآذان الصاغية والدعم المطلوب، وإن الأيام القادمة ستكون بالتأكيد حبلى بالمفاجآت، وإن من اعتمد على الخارج سيجد نفسه أن هذا الخارج قد تغير وذلك تبعا للآولويات وأجندات سياسية لا دخل للبنان فيها لا من قريب ولا من بعيد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout