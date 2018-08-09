A + A -

درويش امام وفود شعبية

"لا كهرباء ٢٤/٢٤ من الدولة لزحلة في المدى المنظور "

نكد "نحن تحت القانون و ضد الشتائم "





اكد رئيس اساقفة زحلة و البقاع لطائفة الروم الكاثوليك المطران عصام درويش انه مع استمرار شركة كهرباء زحلة بالعمل في تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ لزحلة و الجوار لعدم قدرة الدولة على تأمينها في المدى المنظور .

كلام درويش جاء امام وفود شعبية امت دار سيدة النجاة دعماً لكهرباء زحلة و ابرز ما جاء في كلمة درويش :

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش وفداً من موظفي وعمال شركة كهرباء زحلة يتقدمهم مدير عام الشركة المهندس اسعد نكد.

والقى سيادته كلمة جاء فيها :

أرحب بكم في دار سيدة النجاة وأرحب خصوصا بالمهندس أسعد نكد. وأتمنى على الجميع أن نوقف التداول في موضوع كهرباء زحلة والانتقال إلى الغرف المغلقة لحل كل المشاكل التي أثيرت عبر الإعلام والتواصل الاجتماعي.

أنا شخصيا أثمن من جديد عمل المهندس نكد فهو نقلنا إلى عصر جديد وقدم للمدينة وللجوار ما لم تستطع أن تقدمه الدولة. وأذكر بأني تقديرا لخدماته قلدته باسم صاحب الغبطة البطريرك غريغوريوس آنذاك، الصليب الأورشليمي المذهب.

نحن مع استمرار عمل شركة كهرباء زحلة حتى تتمكن الدولة من تأمين الكهرباء 24/24 وهذا غير متوفر في المدى المنظور.

يسرني جدا اليوم أن أتوجه الى معالي وزير الطاقة سيزار أبي خليل وأدعوه إلى زيارة زحلة ليرى ويلامس فرح الناس بما أنجزه أهل زحلة، فربما يجد أن خبرتنا يجب أن تنتقل إلى مناطق أخرى في لبنان.

مدير عام كهرباء زحلة اسعد نكد اكد على ان الشركة ادارة و عمال جسم واحد و ان الشركة كانت و ستبقى تحت القانون معتبراً ان ما اثير مؤخرا حول الكهرباء لا يستدعي الا مراجعة الشركة التي كانت و لازالت تتلقى كل المراجعات.

تابع نكد "ان الشركة لا تتدخل في السياسة لا من قريب او من بعيد و ان سياستها ضد الشتائم لانها تؤمن بان الحوار هو الطريقة الفضلى لحل كل النزاعات "

و لفت نكد على ان قدرة لاحد حتى الساعة في تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ و بالوفر الذي يتحدثون عنه و الا لماذا التأخير في تزويد منطقتنا ابتداء من هذه اللحظة ؟؟؟

و ختاماً كانت كلمة لرئيس نقابة عمال و موظفي كهرباء زحلة كميل شدياق اكد فيها عن سلسلة تحركات اعتصامية لا تطال التغذية او اعمال الصيانة في حال الاستمرار بتشويه سمعة الشركة و مديرها الذي حلم مع ابناء منطقته بالكهرباء٢٤/٢٤ و حققا معاً هذا الانجاز .