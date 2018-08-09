تويني: نطالب إدارة مرفأ بيروت بتبيان ما تم تسديده لوزارة المالية عن ٢٠١٧ و٢٠١٨

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غرّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلاً:

"يجري مشروع ردم الحوض الرابع بدون دراسة جدوى وبدون قرار من مجلس الوزراء الحالي.

إن اعادة الردم لهذا الحوض سيقلص القدرة الاستعابية لميناء بيروت ويضعف الإيرادات المرتقبة."

وأضاف: "فالمشكلة الاساسية تكمن في نظام الرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة على إدارة مؤقتة منذ سنين لمرفق أساسي ووحيد في العاصمة بيروت.

ومن جهتنا نؤيد كل ما قاله سعادة النائب المهندس حكمت ديب ونطالب الإدارة المؤقتة بتبيان ما تم تسديده لوزارة المالية عن عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨."