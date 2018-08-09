قوى الامن: توقيف 3 بنغاليين حاولوا قتل مواطنهم

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: "فجر تاريخ 8/8/2018، أدخل الى احد المستشفيات في بلدة الغازية - الزهراني المدعو: م.س. (مواليد عام 1990، بنغالي)، وهو بحالة حرجة جدا جراء تعرضه للضرب بآلة حادة على رأسه من قبل اشخاص مجهولين.

ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وفي غضون اقل من 6 ساعات، استطاعت تحديد هوية الفاعلين وتمكنت من توقيفهم في بلدة الغازية، وهم: م.ن. (مواليد عام 1985)، م.س. (مواليد عام 1977) و أ.م. (مواليد عام 1993) وجميعهم من التابعية البنغالية، وضبطت بحوزتهم مطرقة حديدية وسكين وقطعة من الرخام عليها بقع الدماء كانوا قد استخدموها في تنفيذ الجريمة.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بالاعتداء على (م.س.) بسبب خلافات شخصية بينهم. وسلموا مع المضبوطات الى القطعة المعنية للتوسع في التحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص".