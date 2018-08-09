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الموسوي: الجنوب الأكثر حرماناً من الكهرباء!

9
AUGUST
2018
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تناول النائب نواف الموسوي، في تصريح اليوم في مجلس النواب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، قضايا حياتية ومعيشية، خصوصا في صور والجنوب، وقال: "تعرفون اننا ناقشنا في اللجان عددا من القضايا المهمة سواء ما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز من خلال ايجاد الصيغة المناسبة لانشاء الصندوق السيادي او ما يتعلق بمكافحة الفساد في عقود النفط والغاز. واستفيد من هذه المناسبة لكي اتكلم على جملة قضايا معيشية تهم المواطن في قضاء صور والجنوب، بل في جميع المناطق اللبنانية. ويتجه اهتمام المواطن اساسا الى ما يلبي حاجاته الاساسية، والقضية الاولى هي التيار الكهربائي، ومنذ أيام اجريت اتصالات بمعالي وزير الطاقة (في حكومة تصريف الاعمال) سيزار ابي خليل وبالمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك. 

واعلن الان بعد مشاورات طويلة جرت في هذا الصباح، ان الوزارة والمؤسسة التزمنا أن تكون ساعات القطع في حدها الاقصى لصور وقضائها هي 287 ساعة. طبعا، هذا تقدم مهم جدا ونحن نتحدث عن ساعات اضافية تصل الى 6 ساعات يوميا. كان احيانا يصل القطع الى قرابة 465 ساعة، في مرات اخرى يصل الى 513 ساعة. في مدينة صور خفضنا القطع الى 287 ساعة، وانخفضت فاتورة الاشتراك من 215 الف ليرة الى 140 الفا.

اتفقنا مع وزارة الطاقة وكهرباء لبنان على ان تعمم هذه التجربة في قضاء صور، ونأمل ان تعمم على الجنوب والمناطق اللبنانية. واكبر قطع للكهرباء يحصل في الجنوب وهو اكثر حرمانا من الكهرباء".

وأضاف: "المسألة الثانية تهم المواطنين، لقد جاءت هبة يابانية لدعم الاستشفاء الحكومي وعندما اجرينا بحثا حول الموضوع علمنا ان "مستشفى صور الحكومي" لم يحصل على اي حصة من هذه الهبة. اليوم لدينا هبة كويتية لدعم الاستشفاء الحكومي. طالبت بشكل واضح بأن يشمل "مستشفى صور الحكومي" بحصة من هذه الهبة الكويتية التي ينبغي ان تتجه اساسا الى تأهيل قسم الطوارئ في المستشفى، لأن اليوم من بين الاولويات دعم الاستشفاء الحكومي والتعليم الرسمي، لأنه اذا استطعنا ان نقدم طبابة واستشفاء الى المواطن وفق شروط مقبولة وتعليم ضمن معايير عالية، نكون خففنا الكثير من الاعباء".

وشكر "معالي وزير الصحة الاستاذ غسان حاصباني على سرعة تجاوبه لحل مشكلة القبض في مستشفى صور".

وتابع: "هناك موضوع الشاطئ الرملي كان عليه نزاع بين اهالي صور والمناطق، واشكر الرئيس بري لتدخله في هذا الموضوع وضع حد للنزاعات التي اثيرت حول هذه القضية. وبدأنا منذ فترة مع مجلس الانماء والاعمار تحسين مداخل صور والحفاظ على الشاطئ الرملي لأنه متنفس وبناء جسور في مناطق الاختناق".

وقال: "هناك نقطة لها علاقة بالجامعة اللبنانية، هناك 400 طالب وطالبة في السنة الثانية مهددون بالتهجير من الجنوب الى بيروت لكي يتابعوا سنتهم الدراسية في الجامعة، لذلك مطلبنا من رئيس الجامعة وتابعنا هذا الموضوع مع وزير التربية ورئيس الجامعة لا نستطيع ان نحمل ان يهجر 400 مواطن - طلاب ويأتوا الى بيروت من اجل بسبب عدم فتح الجامعة سنة ثانية في فرع صور، هل المطلوب ان نهجر طلاب الجامعة اللبنانية الى الجامعات الخاصة؟ هذا الكلام برسم رئيس الجامعة، فشعبة صور بعيدة جدا. هذه النقاط الاساسية والمركزية".

وعن موضوع الباخرة، قال: "اعتقد اننا تجاوزنا هذا الموضوع، نحن سنذهب الى امر واضح ان معمل الزهراني يغذي كل المناطق اللبنانية، بما ان لدينا 200 ميغاواط من الباخرة. اذن، نستطيع ان نريح معمل الزهراني، وهو لا يعود يغذي المناطق الثانية بالحجم الذي كان يغذيها فيه. نحن نعمل بتفاهم وتعاون مع وزير الطاقة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ونواب المنطقة وكل الجهات. المواطن لا تعنيه تنازعاتنا، المواطن يريد اليوم الخدمات. هذا ما يريده. ما احب ان اقوله لا محل للتنازعات السياسية في المواضيع الخدماتية". 

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