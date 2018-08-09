أبي رميا يلتقي وفدا نيابيا ارمنيا: لتفعيل العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين

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إلتقى عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا في مجلس النواب وفدا نيابيا ارمنيا ضم كل من النواب "الان سيمونيان" و"لينا ناظاريان" و"هراشيا هاكوبيان" وقد تمّ التباحث في سبل تعزيز التعاون بين المجلسين اللبناني والارمني لجهة تفعيل دور لجنة الصداقة اللبنانية الارمنية النيابية، إضافة الى تعزيز التعاون بين اللجان النيابية في كل من المجلسين.

كما تمّ التطرق الى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين حيث أكد النائب ابي رميا على وجوب إيلاء أهمية خاصة للشقّ الاقتصادي وتفعيل الاستثمارات المتبادلة في كل من البلدين، لا سيما وان الثقافة واللغة الارمنية تشكلان جزء من الهوية اللبنانية.