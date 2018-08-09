ندرس حلولا للقروض السكنية.. الرئيس عون: اتابع التحركات المطلبية يوميا ومعالجة الاوضاع الاقتصادية ستكون اولى اهتمامات الحكومة الجديدة

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان معالجة الاوضاع الاقتصادية في البلاد ستكون اولى اهتمامات الحكومة الجديدة في ضوء "الخطة الاقتصادية الوطنية" التي انجزت والتي حددت الواقع والمرتجى.

وركز الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستاذ شارل عربيد مع وفد من مكتب المجلس، على اهمية الدور الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المساعدة على ايجاد حلول للقضايا الاقتصادية المطروحة لاسيما من خلال اقامة حوار بين مختلف الافرقاء، لافتا الى ان عدم تفعيل المجلس الاقتصادي طوال الاعوام الماضية ادى الى تراكم الازمات وجعل الارث امام العهد الحالي كبيرا.

واعرب الرئيس عون عن امله في ان يتم تشكيل الحكومة قريبا لينطلق العمل الحكومي من جديد بهدف تحسين الاوضاع القائمة وتبديد الصورة القاتمة والمبالغ فيها التي يعمل البعض على الترويج لها لاهداف باتت معروفة. وقال الرئيس عون للوفد انه ليس متشائما وهو على ثقة بان لدى الاقتصاد اللبناني قدرات كبيرة وهو سيواصل عملية النهوض وازالة العثرات امامها. واكد الرئيس عون انه يتابع شخصيا وبشكل يومي التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتحركات المطلبية ويتدخل لمعالجتها كلما اقتضت الحاجة حيث امكن الوصول الى حلول لقضايا كثيرة بهدوء وعدالة، لافتا الى وجود مسائل عدة هي محور درس لحلها لاسيما القروض السكنية ومطالب القطاع التربوي والمتعاقدين وقطاع النقل وغيرها.

وفيما شدد الرئيس عون على ان اجراءات عدة ستعتمد للحد من التهرب الضريبي، لفت الى ان الدراسات التي يعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي توفر معطيات يمكن الارتكاز عليها خلال البحث عن الحلول المنشودة.

وكان الاستاذ عربيد استهل اللقاء لافتا الى الخوف من تنامي التراجع والانكماش اذا ما بقيت الازمة السياسية على ما هي عليه. ثم عرض لموضوع منافسة اليد العاملة غير اللبنانية ما زاد في ارتفاع نسبة البطالة، وقضية القروض السكنية وازمة المدارس الخاصة وضرورة تحفيز القطاعات الانتاجية. كما اثار مسألة قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.

وعرض الاستاذ عربيد لعمل المجلس لاسيما المؤتمرات التي يتم التحضير لها في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، لافتا الى رزمة اقتراحات قوانين يجري تحضيرها لتوفير الحماية الاجتماعية. وقال ان المجلس تحول الى خلية نحل لاسيما من خلال اجتماعات اللجان والمواضيع التي تدرسها والمقترحات التي تقدمها، والحوار بين ممثلي الاحزاب حيث تعقد اجتماعات دورية لدرس الشأن الاقتصادي.

ووجه الاستاذ عربيد دعوة للرئيس عون لزيارة المجلس الاقتصادي ولقاء اعضائه، مؤكدا " ان لبنان سيتعافى بتكافلنا، وان المستقبل لا بد ان يكون مشرقا".

ثم عرض اعضاء الوفد: نائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر والدكتور شارل الاسمر وجورج نصراوي وصلاح عسيران ويوسف بسام والدكتورة غريتا صعب المواضيع الاساسية المطروحة راهنا اقتصاديا واجتماعيا وماليا وتربويا، ودار حوار مع رئيس الجمهورية حول النقاط التي يمكن معالجتها وتلك التي تتطلب متابعة في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة.

النائب فؤاد مخزومي

وفي قصر بعبدا، النائب فؤاد مخزومي الذي عرض مع الرئيس عون الاوضاع في لبنان والمنطقة. وقال " أن الرئيس عون يستعجل قيام حكومة تكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية، لاسيما وإن الظروف الإقليمية تحتم الخروج من دوامة التجاذبات بين السياسيين، والتخفيف من النزاعات والتواضع في المطالب من قبل مختلف القوى السياسية، لإزالة العراقيل من أمام قيام حكومة". ودعا النائب مخزومي الرئيس المكلف "إلى الاستعجال لأن أمام الحكومة العتيدة ملفات لم تعد تحتمل التأجيل مثل الكهرباء والنفايات والمياه، وتفعيل الإدارة ومكافحة الفساد. هذا عدا عن الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون".

وشدد النائب مخزومي على أن التغيير الذي أحدثته الانتخابات النيابية التي تمت "يحتم علينا استعجال عمل مجلس النواب والتشريع، خصوصاً بما يتعلق بالملفات المستعجلة التي كانت قد حوّلتها الحكومة السابقة قبل أن تتحول إلى تصريف الأعمال".

وأكد العمل "من أجل تحصيل حقوق أهل بيروت في بيئة نظيفة وسكن معقول وعمل لشبابها وشاباتها".