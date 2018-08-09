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خوري: معركة الكازينو إستعادة حقوقه ووقف القمار غير الشرعي

9
AUGUST
2018
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جدد رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري تأكيده أن كازينو لبنان لديه حقوق عند الدولة اللبنانيةعبر امتياز حصري ويدافع عنها ، لافتاً إلى ان استمرار المطالبة بها لا تعني مطلقاً محاربة أحد.


وإذ شدد في مداخلة حول تطبيق قانون العاب القمار غير الشرعي على أثير إذاعة صوت لبنان خلال برنامج نقطة على السطر، على التعاطي بمسؤولية مع رمز ودور هذا الصرح السياحي، نوه بأن الكازينو يقوم بدفع كل متوجباته الضريبية تجاه الدولة بإنتظام و مسؤولية.

 

و عرض خوري لسلسة اجراءات اتخذت في اطار المسؤولية الإجتماعية إزاء رواد الكازينو لحمايتهم على كافة الأصعدة و إنقاذ سمعة هذا المرفق، وفي مقدمها منذ مباشرة مهامه توقيف المرابين والشبيحة و تنظيف الكازينو منهم و منعهم من الوجود نهائيا داخل و حول حرم الكازينو.


وجزم بأن هذه المسؤولية تحتم و تفرض منع أي شخص من الدخول في حال كان يتسبب في الإساءة الى وضعه الاجتماعي، و عند تلقي اَي شكوى او طلب من عائلة اي شخص، يثأر إلى حظر دخوله الى الكازينو و يوضع اسمه على black list، وأضاف" نحن مخولون بالمنع و ذلك ضمن حقوق الامتياز الذي نملكه لأننا مؤتمنون على سلامة روادنا إجتماعياً".


وذكّر بتقديم خمس دعاوى أمام مجلس شورى الدولة لانها لم تحترم امتياز الاستثمار في إنتظار تحرك الدولة و قال" نحن موعودون بتحرك جدي من الرؤوساء الثلاثة في هذا الملف".


ووعد خوري بتدخل قاسٍ وجدي من قبل كازينو لبنان في هذا الملف بعد إجراء الجمعية العمومية للشركة بعيد نصف تشرين الاول.


وفي وقت شدّد خوري على جدية الوعود التي أطلقها حول ورشة الإصلاح في الكازينو ، تمنى خوري على البلديات القيام بواجبها و تقديم الشكاوى ضد عمليات توسيع المحال غير الشرعية الى وزارة الداخلية.

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