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حكمت ديب: نحن على استعداد للضغط من اجل منع مخطط ردم الحوض الرابع

9
AUGUST
2018
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شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب على أن التكتل يرفض مشروع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، موضحا ان ردم هذا الحوض كان قد بدأ عام 2015 ونحن كما قد رفضناه من قبل وجميع الجهات السياسية رفضته ولكننا تفجأنا اابوم أن نصف هذا الحوض تعرض للردم"، موضحاً أن "جميعنا يعلم بالباخرة الفرنسية التي لم تتمكن من الدخول إلى هذا الحوض وهذا الحوض يستوعب بحالته الحاضرة مئات البواخر ويشكل هو والأحواض الاخرى حركة 40 في المئة من مرفأ بيروت ونرفض ردمه".


وفي مؤتمر صحفي له، لفت ديب إلى "أننا مستعدون للتحرك والوقوف ضد ردم الحوض الرابع في المرفأ اذا ارادوا ردمه سيردموه على اجسادنا"، مشيراً إلى أن "المخطط التوجيهي لوزارة الأشغال اعاد تحريك ملف ردم الحوض الرابع وسنتحرك لرفض هذا الردم".

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