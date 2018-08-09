شامل روكز تقدم باقتراح قانون معجّل لتأمين استمرارية القروض السكنية

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قدّم النائب شامل روكز الى المجلس النيابيّ اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى تأمين استمراريّة منح القروض السكنيّة عبر المصارف اللّبنانيّة.

وقال: " من الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح قرار المصرف المركزي بوقف الدعم للقروض السكنية الممنوحة للأفراد ذوي الدخل المحدود وللعسكريين".

وتابع: " شكّلت هذه الأزمة السكنية أحد العوامل التي أدت إلى تراجع نسبة النمو الاقتصادي، وذلك لأن توقف منح القروض المدعومة أثّر بصورة سلبية وخطيرة على الأسواق العقارية التي تشكل المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني".



وأضاف: " لم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الأسواق العقارية بل طالت مختلف القطاعات المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً، لاسيما منها التجارية والصناعية، على اعتبار أن توقف القروض السكنية أدى إلى تكدس العقارات المبنية وإلى التوقف الحكمي عن إنشاء وحدات سكنيّة جديدة".