كنعان "للأوريان لو جور ": المصالحة المسيحية لا رجعة عنها

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اكد امين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان ان العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يمكن اعادة ترميمها في أي لحظة، ورأى كنعان في حديث الى صحيفة "لوريان لو جور" ان الخلاف السياسي الآني لن يعيد طرح الفلسلفة التي قامت عليها المصالحة، ولن يؤثّر عليها، لأنها استراتيجية وطويلة الأمد"، مشدداً على أن "الخصام المسيحي-المسيحي خط أحمر، والعودة الى الوراء غير ممكنة وغير واردة، ولا رجعة عن المصالحة المسيحية".

واشار كنعان الى أن "العديد من التأويلات للمواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في ما يتعلّق باتفاق معراب جاءت متناقضة"، لافتاً الى أن "حال الجمود التي رافقت العلاقة بين التيار والقوات في الآونة الأخيرة يمكن كسرها، واعادة ترميم العلاقة ممكنة في اي لحظة، لاسيما أنه وفي السياسة، لا شيء ثابت او نهائي".

وقال كنعان " اذا تمكّن الطرفان من تخطي ثلاثين عاماً من التقاتل، واستطعنا معاً الدفع في اتجاه اقرار قانون انتخاب جديد وارساء شراكة على مستوى الحكومة، فالأكيد اننا قادرون على تخطي الأزمة الحالية، خصوصاً أن اعلان النيات بين الطرفين ينص على التحالف عند التلاقي، والتنافس عند الاختلاف، من دون الغاء اي طرف للآخر".