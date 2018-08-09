هذا هو جدول اعمال اللجان المشتركة اليوم

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة والادارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والزراعة والسياحة والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات، الى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم لاستكمال درس مشاريع واقتراحات القوانين الاتية:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2805، تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2807، تنظيم مهنة وكلاء الاعسار المجازين في لبنان.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853، يرعى شركات التوظيف الخاص.

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2929، يتعلق بالضمانات العينية على الاموال المنقولة.

5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3201، الوساطة القضائية في لبنان.

6- اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.

7- اقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.