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خاص - هل عاد مجددا مخطط طمر الحوض الرابع.. او الاعدام الجماعي

9
AUGUST
2018
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كبريال مراد -
 
يبدو ان قضية طمر الحوض الرابع لمرفأ بيروت،  عادت الى الواجهة مجددا. فوفق معلومات الtayyar.org، اعدت وزارة الاشغال العامة والنقل مخططاً توجيهياً بهدف عرضه على مجلس الوزراء، يقضي بردم هذا الحوض الحيوي والاساسي.
 
فهذا التوجّه وضع بناء على دراسة اجريت من قبل شركة محلية تعمل لحساب المرفأ، وهو ما يشكّل تضارباً للمصالح، بعد الردم الجزئي للحوض قبل فترة، والذي توقف بعد تحرّك ضاغط.
 
وجراء ما يتحضّر للمرفأ، فإن 5000 عائلة مهددة بفقدان مقومات عيشها الكريم. وهذا الطمر كان محط اعتراض قبل سنوات، من خلال تحركات ولقاءات واعتصامات، وصلت اصداؤها الى بكركي التي شكّلت لجنة متابعة برئاسة المطران بولس صياح، وممثلين عن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب والاحرار والمردة.
 
والقصة بدأت في كانون الأول من العام 2013 . فاللجنة الموقتة لادارة واستثمار المرفأ وعلى رأسها حسن قريطم اتخذت القرار بالردم، وتحت غطاء تنظيف الحوض، عطّلته جزئياً من خلال رمي الردميات فيه.
 
حجة الردم كانت الحاجة لمساحة أكبر لركن الحاويات. وينطلق اصحاب هذا الرأي، من رأي استشاري يقول بأن المرفأ يستقبل مليون و400 الف حاوية، وأن المساحة المتوافرة لن تكون قادرة على استيعاب اعداد اكبر في السنوات المقبلة.
 
بينما الوقائع تشير الى أن الرقم الفعلي لا يتجاوز المليون حاوية، ولا حاجة بالتالي الى مساحة أكبر. وحتى اذا سلّمنا جدلاً بازدياد الاعداد، فالمساحة الاضافية يمكن أن تتوفّر من خلال اللجوء الى البقعة غير المستعملة من المرفأ، والتي يمكن ان تؤمّن قدرة استيعاب اضافية بنسبة 20%، من دون الحاجة الى اي طمر.
 
مع العلم ان تطوير المرفأ ممكن شرقاً من دون الحاجة الى طمر الحوض الرابع، وذلك استناداً الى دراسات مرفأي هامبورغ ومارسيليا.  
 
ويرى المعنيون  أن اقفال الحوض الرابع يعني عملياً اصدار حكم بالاعدام الجماعي على مرفأ بيروت. فمن اصل 10 آلاف شخص يعملون يومياً في المرفأ، فإن 5000 عائلة ستصاب بشكل مباشر، وآلاف العائلات بشكل غير مباشر من شركات ومكاتب ووكلاء بواخر وعملاء جمارك واصحاب شاحنات وشركات التموين، والمتاجر على أنواعها لاسيما في المناطق المحيطة من البسطا للدورة وبرج حمود.
 
فهل يمر المخطط الذي يضرب قلب جبل لبنان باقتصاده؟ معلومات الtayyar.org تشير الى ان الاعتراض على الطمر سيبدأ في شكل تصاعدي.
كبريال مراد,
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