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أسرار الصحف ليوم الخميس 9 آب 2018

9
AUGUST
2018
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
توقعت مصادر عسكرية متابعة لمعركة شمال سورية ومفاوضات أستانة أن عيد الأضحى سيكون الموعد الفاصل بين المهلة المعطاة للأتراك لتنفيذ تعهّداتهم بضمان انتشار الجيش السوري على الطريق الدولية بين حماة وحلب أو بدء الجيش السوري لعملية عسكرية تحقق هذا الهدف.


خفايا
شكا مواطنون في مناطق عدة في ضواحي العاصمة من انقطاع التيار الكهربائي بصورة عشوائية، الأمر الذي زاد من استهلاك الطاقة بواسطة الاشتراكات في المولدات ما دفع اصحاب هذه المولدات إلى رفع قيمة الفاتورة الشهرية أكثر من ضعف ما كانوا يتقاضونه في السابق. وطالب الشاكون بمعالجة سريعة لهذا الأمر الذي فاقم الأعباء المعيشية أكثر وأكثر.

 

 


النهار: أسرار الآلهة

إقفال تلفزيون

أبلغ تلفزيون أميركي العاملين في مكتبه في بيروت نيّته وقف عدد كبير من البرامج والاستغناء عن خدماتهم...


نائب مستاء

نائب شوفي مستاء كثيراً من حزب مسيحي لم يصوّت له بعدما أفاد منه ماليّاً في كل مشاريعه.


أوراق ملغاة

في ملفّات إبطال نيابات أمام المجلس الدستوري مستندات عن أوراق في صناديق الاقتراع اعتبرت ملغاة ولا أسباب توجب ذلك..

 

 

 

المستقبل: يقال

* إن مصادر روسية تشير إلى أن المباحثات بين الروس والأوروبيين حول المساهمة الغربية في إعادة إعمار سوريا لم تأتِ بجديد في الموقف الغربي الذي يربط أيّ مساعدة بالحلّ السياسي في وقت يستمر الروس في ما يشبه الحملة الدولية لإعمار سوريا.

 

 


اللواء: اسرار

همس
تتحدث معلومات عن أن وزير خارجية دولة كبرى ترشح عدداً من السفراء لمنصب سفير في بيروت، بعضهم من أصول لبنانية، جنوبية.


غمز
تبيّن لحزب مسيحي صاعد أن المعطيات الرقمية في الشوف التي قدمها أحد أبرز نوابه لم تكن دقيقة، بدليل صناديق الاقتراع..


لغز
أبلغ مسؤول كبير نواباً في كتلته وكوادر في تيّاره أن السقف الذي وضعه هو الذي يتعين اعتماده في التعليق على تيّار آخر.

 

 

 

الجمهورية: اسرار


تمسّك

وضعت جهة حزبية فاعلة خطاً أحمر أمام تمسّك زعيم سياسي بحصة طائفته كاملة في الحكومة الجديدة.

تنظيم

يتردد أنّ نائباً بيروتيّاً أعاد تنظيم علاقته بقطب سياسي بعد الخلاف الانتخابي.

توزير

تبيّن أنّ سبب اختفاء شخصية اقتصادية عن الأضواء، هو السعي إلى التوزير الذي يستوجب الحذر وعدم الإدلاء بأي كلام قد يعرقل الوصول الى السلطة.

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