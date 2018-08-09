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عناوين الصحف ليوم الخميس 9 آب 2018

9
AUGUST
2018
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الأخبار: 10 سنوات على رحيله: محمود درويش... ستبقى فلسطين
الخارجية ترفض اعتماد سفير الكويت

 

 


البناء: العبادي يفقد ترشيحه لرئاسة الحكومة بعد إعلان التزامه بالعقوبات الأميركية على إيران
السعودية تسحب أموالها وطلابها ومرضاها من كندا بطلب أميركي وتتذرّع بـ «السيادة»
الحريري يجمّد مساعيه لتشكيل الحكومة... الرياض تدعو لانتظار الحكومة العراقية

 

 


النهار: استسلام مريب للأزمة أمام الخارج "الخفي"؟

 

 


الديار: 9 آب 2006: سقوط جنرالات الحرب وكريات شمونة مدينة أشباح
لبنان بحاجة الى المقاومة وسلاحها وفخامة الرئيس العماد ميشال عون قائد استراتيجي

 

 

 

المستقبل: الحريري يؤكد التزام لبنان بحماية دور «اليونيفيل».. والتعرّض لحركتها «على الأرض» مرفوض
تطمينات رئاسية: «حراك مفيد» خلال 48 ساعة

 

 


اللواء: المأزق الحكومي يُذهِل الرؤساء: ماذا يجري وإلام؟
فريق العهد ينفي ربط التعطيل بمعركة الرئاسة المقبلة.. و«تشريع الضرورة» يتقدَّم

 

 

 

الجمهورية: من يبارد أولا عون.. أم الحريري؟

 

 

 

the daily star:  Lack of compromise jeopardizing Cabinet efforts

 

 


l'orient le jour: Les druzes d’Israël, entre loyauté et dissidence

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