موسكو: نعمل على قدم وساق مع دمشق لترميم البنية التحتية في سوريا

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سلطت وزارة الدفاع الروسية الضوء على سير وحجم عمليات إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في سوريا.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع للجنة تنسيق عودة اللاجئين السوريين عقد امس، إن عمليات واسعة النطاق لإعادة بناء البنية التحتية تجري حاليا في 5 محافظات سورية، وهي دمشق وحلب ودير الزور وحماة وحمص.

ويعمل الجانب الروسي مع الحكومة السورية على تجهيز المدارس ومحطات الكهرباء والمستوصفات والمخابز والمستشفيات المباني السكنية قبيل بدء العام الدراسي.

وتشمل عمليات الترميم والإصلاح 59 مركزا سكنيا في المحافظات المذكورة، حيث تعمل السلطات على ترميم وإصلاح 46 مدرسة و19 روضة للأطفال و33 مخبزا و28 محطة لضخ المياه و12 محطة فرعية لتوليد الطاقة و14 مركزا طبيا و227 بمنى سكنيا.

وأكد المسؤول الروسي أنه تم إصلاح 123 منزلا، فضلا عن فتح وتشغيل روضتي أطفال ومدرسة ومحطة كهربائية خلال الأسبوع الماضي في البلاد.

وفي الفترة الأخيرة نجحت السلطات في إعادة بناء ما مجموعه 89 مركزا طبيا و217 مؤسسة تعلمية، إضافة إلى إصلاح 273 كم من الطرق ومد 202 كم من خطوط نقل الطاقة الكهربائية وتشغيل 86 محطة كهربائية و72 محطة لضخ المياه ومجمعين للطاقة والوقود.