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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



خرق لجمود عملية التشكيل الحكومي متوقع في الثماني والأربعين ساعة المقبلة وأوساط القصر الجمهوري ترفض الربط بين موضوع التشكيل وموضوع الكلام على العمل من أجل ان يكون الوزير جبران باسيل الرئيس المقبل.

وبعيدا عن المسألة الحكومية مصادر دبلوماسية أبلغت تلفزيون لبنان ان موفدا اميركيا سيزور بيروت أواخر هذا الشهر لطرح تعديلات على مهمة اليونيفيل في الجنوب في قرار التجديد لها مشيرة الى ضغوط من الكونغرس على إدارة ترامب في هذا المجال.

وفي الخارج موقف للصين داعم لإيران يؤكد ان لا تعارض في التجارة مع أي قرار لمجلس الامن الدولي.

وفي طهران سحب للثقة بوزير العمل في ضوء الإحتجاجات الشعبية على تردي الاوضاع الاقتصادية.

بالعودة الى الشأن المحلي نشير الى ان الحصيلة النهائية لحادث انقلاب الشاحنة في منطقة بشامون هي ضحية واحدة وعشرة جرحى حسبما أفادت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي ل"تلفزيون لبنان".



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

التاليف متوقف لكن التحليلات وتشخيص الاسباب الحقيقية للازمة لا تتوقف، وفي ما يجنح البعض وفي مقدمهم الرئيس بري الى تحميل العائق المحلي معظم المسؤولية معتبرا اعامل الخارجي ان وجد يكون نتيجة استجراره من الداخل يتهم فريق الثامن من اذار العامل الخارجي السعودي الاميركي تحديدا بمنع التاليف.

في المقابل ينفي الرئيس المكلف وجود مثل هذه التدخلات في ما يلمح حلفاؤه الى ضلوع ايران في العرقلة مستخدمة لبنان واستقراره المؤسساتي ورقة ضغط بوجه الحصار الاميركي المطبق عليها، مشيرين الى حاجة طهران المزروكة وحزب الله المنكفئ من سوريا الى الاطباق على القرار الحكومي تعويضا.

مما تقدم يسهل الاستنتاج بان الممانعة المتبادلة والتوازن السلبي يجعلان تاليف الحكومة امرا مستحيلا في المدى المنظور.

وسط العقم عن الانجاز والتراضق بالتهم لفت اليوم بيان صادر عن مكتب رئيس التيار الوطني الحر رفض فيه ما كتب ونشر عن تحضيره المبكر لمعركته الرئاسية وعن احتمالات تقصير ولاية الرئيس عون لصالح انتخابه فاعتبر ان هذه الاخبار تستهدف العهد مؤكداانه في مرحلة الانجاز لا الانتحار.

في الانتظار ووسط النداءات الغير مستجابة لتاليف الحكومة انقاذا للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية يشهد اللبنانيون وضيوف لبنان حالات فاقعة ناجمة عن الشلل المؤسساتي والاخلاقي الذي يضرب البلاد وقد سجل اليوم واقعتان الاولى اختناق مطار بيروت بالركاب واكتملت البهدلة بالتوقف الشبه كامل لوسائل التكييف فيه، الواقعة الثانية تحول شاحنة خرجت عن سيطرة سائقها الى وحش اجتاح الناس والسيارات في بشامون موقعا قتيلة و11 جريحا واضرارا جسيمة في الممتلكات.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

شاحنة الموت السريع تجتاح شارعا عاما في بشامون فتجرف معها رتل سيارات وثماني عشرة ضحية وإذا كان السائق قد فقد السيطرة عليها بعد عطل أصاب مكابحها فأين قانون تنظيم سير الشاحنات السارحة بين الناس في ساعات الذروة ومن يشرف على ضمان أهليتها لوضعها في السير بلا حسيب ولا رقيب في بلد يعيش على الصدمة ولا شيء يعمل فيه سوى فرامل السياسيين القابضين على شؤون البلاد ورقاب العباد شدوا أحزمتهم فرملوا التأليف وتبادلوا التعطيل وكل متواطئ في حكومة تصريف السمسرات وتشريع المخالفات وبات شغلها الشاغل تنظيم عمل مافيا المولدات وتركيب العدادات وصولا إلى أن تكون حكومة تصريف البلد على حد قول النائب فيصل كرامي الذي صرخ باسم عاصمة لبنان الثانية متسائلا ما الذنب الذي اقترفته طرابلس والطرابلسيون تجاه الدولة لتتعرض لأكبر حرمان وظلم في تاريخها. صرخة كرامي جاءت من باب الطاقة باستثناء الشمال من الوجهة البديلة للباخرة التركية بعد القرار المجحف الذي اتخذته حركة أمل بحق الجنوب والذي غير مسار إسراء حارمة الجنوبيين ساعات ولو قليلة من التغذية الكهربائية ورب ضارة نافعة استفادت منها كسروان فنورت من اثنين وعشرين ساعة إلى أربع وعشرين.

في لقاء الأربعاء هربت كتلة التنمية والتحرير إلى الأمام بوضعها أزْمة انقطاع الكهرباء جنوبا في عهدة لجنة نيابية عن سابق تصور وتصميم لعلمها علم اليقين بأن اللجان مقبرة المشاريع والقرارات ومن أربعاء أيوب طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة نظرا الى الوضع الاقتصادي والمعيشي الضاغط قائلا: "اذا دخل الفقر من النافذة خرج الإيمان من الباب مضيفا إن العقدة ما زالت عالقة عند الحصص والأحجام ورأى أن التدخل الخارجي اذا ما وجد فإنه بسبب استجراره من الداخل والمطلوب ان نعمل على إقناع الجميع حتى أصدقاءنا بأننا نحن من نحل قضايانا الداخلية ورئيس مجلس النواب نفسه الذي طوب نفسه حريصا على شؤون الناس رمى الحرم على الإعلام الذي كشف فساد رعيته من وزراء ونواب وجنود الاحتياط من أصحاب المولدات وأصدر مذكرة جلب بحق الجديد فادعى على المحطة والقيمين عليها وعلى نشرة أخبارها بجرم القدح والذم والافتراء والتآمر في مقدمة الأخبار والحق يقال فإن الرئيس نبيه بري قال لرئيس الجمهورية ذات خلاف على مرسوم: "إن القضاء يذهب إليه الضعفاء" واليوم يطبق القول بالفعل وما لجوؤه إلى القضاء إلا إحساسا منه بضعفه أمام الدفوع الموثقة التي طرحتها الجديد للرأي العام وبشهادته حين انتفضت القاعدة المحرومة على مواقع التواصل الاجتماعي حسنا فعل بري باللجوء إلى القضاء وله ترفع قبعة الجديد بالاحتكام إلى قوس العدالة بخطوة حضارية لا بإعطاء أمر اليوم بالرصاص الحي أو بافتعال الحرائق والأهم بعدم الإيعاز للبلطجية بغزو مبنى المحطة تقدم الأستاذ بشكواه للقضاء وحكم القضاء لا يرد.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

عقد التأليف الحكومي ما زالت على حالها هي هي وتتعلق بالحصص والاحجام فيما المطلوب واحد هو الاسراع في التشكيل بسبب الوضع المعيشي والاقتصادي الضاغطين وموجبات اطلاق عجلة الدولة وتفعيلها لانه بحسب رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري اذا دخل الفقر من النافذة خرج الايمان من الباب رئيس المجلس رأى خلال لقاء الاربعاء ان التدخل الخارجي اذا ما وجد فانه بسبب استجراره من الداخل والمطلوب العمل على اقناع الجميع وحتى الاصدقاء بان اللبنانيين هم من يحلون قضاياهم الداخلية. وخلال لقاء الاربعاء تابع الرئيس بري قضايا وملفات حياتية وانمائية واجرى لهذه الغاية عددا من الاتصالات لا سيما في موضوعي المطار وتلوث الليطاني، هذه الملفات حضرت ايضا على طاولة اجتماع كتلة التنمية والتحرير من المرض الذي اصاب التبغ الى القروض السكنية مرورا بالكهرباء والمياه. الكتلة توصلت الى حل عادل بعد اتصالات بالمعنيين يحافظ على حقوق مزارعي التبغ من دون اي انتقاص. واكدت كتلة التنمية كذلك ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة لاستئناف برنامج دعم القروض السكنية بواسطة المؤسسة العامة للاسكان وحملت كل الاطراف المعنية بالملف مسؤولياتها في وضع الاليات المناسبة والتي تحصر للاستفادة بذوي الدخل المحدود والمتوسط بما يؤمن العدالة والتوازن المالي.

واستمعت الى موقف وزير المال الذي التزم مع رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بتغطية فرق القواعد لخمسة الاف قرض جديد واتفق على الاقتراحات العملية لضمان استئناف هذا البرنامج. ملف الكهرباء حضر ايضا وكلفت الكتلة لجنة من اعضائها متابعة وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء لزيادة التغذية في منطقة الجنوب خصوصا وزيادة قدرة معمل الزهراني على تأمين هذا الامر من التغذية في هذه المناطق وشددت على وضع مسألة تلزيم خطوط النقل والمحولات الرئيسية في المناطق المحرومة من التغذية لتصبح قادرة على تغذية هذه المناطق.

كما اكدت الكتلة طلب الرئيس نبيه بري دعوة لجنة الاشغال العامة الى عقد جلسة مخصصة لمشكلة الليطاني والكارثة المحيطة به نتيجة التلوث والاعتداءات المستديمة ودعوة كل الوزراء المعنيين للحضور وتحمل مسؤولياتهم واعداد الخطة التنفيذية لتطبيق القانون 63. ولفتت كتلة التنمية المسؤولين المعنيين الى ضرورة الاستجابة للمطالب المحقة لاهالي بعلبك والهرمل لتأمين مياه الشفى وهذا اقل ما يمكن ان نؤمنه للاهالي.



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

تشكيل الحكومة موضع إتصالات ودعوات لتسريع التأليف لمواجهة التحديات الاقتصادية والإجتماعية الضاغطة، بعدما جزم الرئيس المكلف أن العقد داخلية لا عربية ولا غربية، وأنه ضحى كثيرا، وعلى الافرقاء أن يتواضعوا لمصلحة البلد.

أما عقد تأمين التيار الكهربائي فهي على حالها، بعد إصرار أصحاب المولدات على رفض تركيب العدادات، والإلتزام بالاسعار الشهرية التي تحددها وزارة الطاقة، وهي إجراءات سيبدأ تنفيذها عبر مصلحة حماية المستهلك، إعتبارا من مطلع تشرين أول المقبل.

إقليميا، حمل اليوم الثاني على بدء تنفيذ الحزمة الأولى للعقوبات الاميركية على ايران، تطورا تمثل بمغادرة أكثر من مئة شركة عالمية السوق الإيرانية.



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* مقدمة نشرة أخبارر ال "ال بي سي"

الكل يدور في حلقة الفراغ الحكومي والكل يحمل الكل مسؤولية التاخر في التاليف في ما لا احدا من اللبنانيين يعرف حقيقة ما يجري ،القصة انطلقت مع العقد الثلاث اي الدرزية والمسيحية والسنية ثم جاء دور التدخل الخارجي ثم بثت اجواء ايجابية لتزول من دون اي مبرر ثم تصاعد الحديث عن ضرورة الالتزام بوحدة المعايير ليبرز اخيرا ربط تاخر التاليف بفتح معركة الانتخابات الرئاسية باكرا.

بين اليوم والانتخابات الرئاسية اربع سنوات واربعة اشهر وكل ربط لهذه الانتخابات بعرقلة التاليف وضعها المقربون من بعبدا في حلقة استهداف العهد متسائلين كيف يمكن لرئيس الجمهورية وفي بداية عهده عرقلة تاليف حكومة ما يعني عمليا عرقلة العهد لا سيما ان الرئيس لطالما اصر على ان حكومة ما بعد الانتخابات هي حكومة العهد الاولى.

وسط هذه الاجواء حضر كل النواب اليوم الى عين التينة ليخرجوا منها في ظل اجواء تتحدث عن" تأفيلة " حكومية مرفقة بحديث عن توافق لاعادة تفعيل عمل اللجان النيابية وصولا الى عقد جلسة تشريعية تخصص لاقرار قوانين مرتبطة في جزئها الاكبر بمؤتمر سيدر.

وفي ما لا جديد يذكر على مستوى التاليف ملف الكهرباء الى مزيد من التصعيد مع دخول كباش الدولة واصحاب المولدات حلقة المواجهة الكبرى، مواجهة ينتظر المواطنون ان تكون نتائجها لمصلحتهم علهم لا يدفعون ثمن فشل دولتهم في تامين الكهرباء لدويلة اصحاب المولدات.

ولكن قبل الحديث عن الحكومة ومجلس النواب وعن اسراء وكسروان وعن المولدات والوزارات البداية الليلة من فيلم بوليسي طويل بدا بسرقة يخت من كرواتيا عبر البحار ليجد ملاذا امنا في خليج كسرواني.



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* مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"

رئيس الجمهورية قرر أن ينتحر سياسيا، وأن يضع حدا لعهده الذي لا يزال في بدايته، منذ الآن.

حقا، ثمة في بعض الدوائر الإعلامية والسياسية المعروفة، من يريد للبنانيين أن يصدقوا هذا الكلام، بعد أن يقتنعوا بأن رأس الدولة قرر عرقلة تشكيل الحكومة، تسهيلا لانتخاب الوزير جبران باسيل رئيسا مقبلا للبلاد، وأن الأخير بدأ حملة لتسويق نفسه في الخارج قبل الداخل...

كيف يمكن لرئيس لا يزال في مستهل عهده أن يعطل تشكيل حكومة يسميها حكومة العهد الأولى؟ وما الرابط بين تعطيل تشكيل الحكومة، لو افترضنا أنه يحصل، بتعزيز حظوظ الوزير باسيل؟...

وإذا كان هذا هو السبب الفعلي للتعطيل، فماذا عن العقد الثلاثة التي باتت معروفة؟ ولماذا لا يفضح المعنيون بتلك العقد، المؤامرة المتخيلة، فيقتنع الاشتراكي بأن مبدأ الاحتكار غير مقبول، ويدرك القواتي بأن نفخ الأحجام غير منطقي، ويقر المستقبلي أنه لم يعد وحيدا في بيئته؟...

أسئلة تختصر مأساة طبقة سياسية، بات معظمها أسير منطق المكائد والدسائس، فجعل من الوطن بأسره قيد الاعتقال السياسي... اعتقال قائم لكنه موقت، ولن ينجح بالتأكيد في تحويل المرفوض مقبولا، والباطل حقا، والخطأ صوابا، مهما ازدادت الضغوط ومهما ارتفعت وتيرة الكذب.. وتاريخ الرئيس العماد ميشال عون القريب والبعيد في آن معا، خير دليل.



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* مقدمة نشرة اخبار "المنار"

لعل المشهد الذي تركته شاحنة بشامون اليوم وهي تجتاح السيارات والبشر مخلفة خرابا وضحايا وخسائر مادية أبلغ تعبير عن حالة اللبناني.. فالازمات على أصنافها تجتاح المواطن لتتركه مهشم المعنويات والقدرات تحت محدلة الفقر والعوز ومعضلات انقطاع الكهرباء وتلوث المياه والهواء، والاخطر من ذلك تلوث وفساد بعض القيمين على رقاب العباد. وما يزيد الطين بلة أن قطار تأليف الحكومة خرج عن سكته حاملا مقطورات الدولة الى المجهول . فالبعض يستهوي مشي السلحفاة في جهود التشكيل، ويلقي تهم التعطيل على الاخرين.

رئيس مجلس النواب نبيه بري جدد التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة نظرا الى الوضع الإقتصادي والمعيشي الضاغط وموجبات إطلاق عجلة الدولة وتفعيلها، مؤكدا ان العقدة ما زالت هي هي، تتعلق بالحصص والأحجام.

مصادر متابعة تحدثت عن اتصالات داخلية ببعض العواصم لاستجرار التدخل الخارجي لتسهيل مهمة التشكيل، وهو ما قد يعقد العقد بدل حللتها تقول المصادر، ويربط مصير الحكومة بأزمات المنطقة من أصغرها الى صفقة القرن ، ومن يروج لها ، الذين ينامون على حرير ترامب بأن ثمة تغييرا في المنطقة مع اعادة فرض العقوبات على ايران.

أوساط صهيونية تحذر المفرطين في التفاؤل داخل الكيان، فلربما يتعظ من في الخارج. الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات الصهيونية اعتبر أن كلام أجهزة الاستخبارات عن تركيع ايران واستعدادها للتفاوض حول ملفات الشرق الاوسط وبرنامجها الصاروخي كلام يلائم فقط وزارة الدعاية، وليس اجهزة استخبارات جدية. فالايرانيون يتمتعون بنفس طويل على المستوى الاقتصادي ، وعلى المستوى العسكري قادرون على شل الحركة في مضيقي هرمز وباب المندب، ومهاجمة القوات الاميركية في المنطقة بحسب عاموس يادلين، فيما يضيف مراقبون صهاينة: أن الكلام عن اسقاط النظام في ايران بدأ منذ انتصار الثورة الاسلامية، ولا يزال النظام قويا جدا.