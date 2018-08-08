كريدية بعد زيارة الحريري: للإرتقاء بلبنان وقطاع الإتصالات إلى مستوى الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال

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قام اليوم رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة أوجيرو السيد عماد كريدية بزيارة دولة الرئيس سعد الحريري في مكتبه في بيت الوسط لإطلاع دولته على سير العمل في الهيئة وعلى الإستعدادات لإعلان تحت رعايته إنتهاء المرحلة الأولى التجريبية من المشروع الوطني لتمديد الألياف الضوئية على جميع الأراضي اللبنانية. إن هذه المرحلة الأولى التجريبية ستتيح لأكثر من ١٠٠٠٠ منزل ومؤسسة لبنانية في منطقة بشامون الإستفادة من سرعة إنترنت فائقة. كما أكد كريدية لدولة الرئيس أن ورشة مد الألياف الضوئية قد انطلقت على كافة لأراضي اللبنانية (بالشراكة مع القطاع الخاص) وأن جميع العاملين في هيئة أوجيرو يقومون بجهد كبير لإنجاز هذا المشروع الوطني قبل الموعد المتفق عليه وذلك للإرتقاء بلبنان وقطاع الإتصالات إلى مستوى الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال. وأنهى كريدية زيارته لدولة الرئيس سعد الحريري شاكراً إياه على دعمه المستمر لهيئة أوجيرو وعلى حرصه وإصراره على تطوير قطاع الإتصالات.