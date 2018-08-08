مناقصةُ تقديم المحروقات لحساب مديرية سِكك الحديد والنقل المشترك تُثير جدلاً واسعاً

A + A -

مناقصة عمومية لتقديم محروقات سائلة ديزل أويل أخضر لزوم مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في تمام العاشرة من الثلاثاء في 28 آب، هذا ما جاء حرفيا في العدد 34 من الجريدة الرسمية الصادر في تموز .

ما ان انتشر هذا الخبر حتى اثار موجة انتقادات على مواقع التواصل لم تخل غالبيتها من التهكم فكيف لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ان تجري مناقصة والقطارات اصلا متوقفة والسكك كذلك

اذا المناقصة تاتي بسياقها الطبيعي ، يقول نصر الذي يشكو من اهمال كبير يلحق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك فيحدثك عن 25 حافلة متوقفة من اصل عدد قليل اصلا وهو 45 حافلة للنقل المشترك والسبب غياب الموظفين...وبالفعل هذا ما ترصده على الارض

مشاريع عدة اعددنا لها الدراسات لاعادة احياء خطوط النقل السككي وابرزها ما بات جاهزا كمشروع بيروت طرابلس

ومشروع طرابلس العبودية لكن الامر يتطلب قرارا بالتمويل، يقول نصر فهل من يسمع؟

على اي حال هذا الواقع يعيد الى الواجهة خطط النقل المشترك التي كثرت على الورق من دون ان ينفذ منها الا القليل والغير كافي، فهل تجد هذه الخطط يوما طريقها للتنفيذ؟