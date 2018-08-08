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عقدت اللجنة الأهلية لعودة النازحين في محافظة بعلبك- الهرمل إجتماعها الأول

8
AUGUST
2018
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عقدت اللجنة الأهلية لعودة النازحين في محافظة بعلبك- الهرمل إجتماعها الأول في شعت ، بحضور منسق بعلبك - الهرمل عمَّار أنطون في منزل عضو اللجنة المركزية لعودة النازحين حسين الحاج حسن ، ومنسق اللجنة نقولا الشدراوي ومسؤول العلاقات العامة المحامي رمزي دسّوم ومسؤول العلاقة مع البلديات المهندس طوني القرى ومسؤول منطقة البقاع الأوسط عضو بلدية زحلة طوني سماحة ، وذلك لمتابعة ملف العودة الآمنة للنازحين السوريين في البقاع الشمالي ، وكان الحضور لافتاً للفعاليات البلدية والإختيارية بالإضافة إلى مجموعة من الناشطين والمهتمين بلمف عودة النازحين الى ديارهم.

وأوضح بيان باسم المجتمعين أنه" تم التباحث والتداول خلال الإجتماع بالتحديات التي تواجه عودة النازحين والسبل الآيلة والكفيلة بمساعدتهم على العودة الآمنة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة .

وأكد المجتمعون أن هذه اللجنة، هي "نواة لعمل وطني، وباب الإنتساب والتطوع والتعاون، الى هذه اللجنة واللجان الأهلية كافة ، مفتوح لجميع الراغبين من اللبنانيين والأخوة السوريين".

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