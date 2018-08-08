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سأل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف : "لماذا هذه الحملات المبرمجة التي تهدف لضرب عهد الرئيس العماد ميشال عو ن ، هل هي لاعادة لبنان الى حقبة الهيمنة الخارجية بعد ان استطاع اللبنانيون للمرة الاولى والوحيدة التلاقي للمضي في مسيرة النهوض بلبنان؟؟؟"

وأضاف "بدل ان نكون موحدين كلبنانيين وراء الرئيس القوي الذي لطالما كنا بحاجة لوجوده لنبني لبنان كما نريده لاولادنا، يتم تأخير تشكيل الحكومة . ما هي مصلحة لبنان و اللبنانيين في هذا التأخير ؟؟؟

وتابع الصراف "يبدو ان البعض وللاسف لا يرغب بالاصلاح و لا بالنهوض بالاقتصاد ولا ببناء دولة قوية ذات قرار مستقل لمصالح وغايات بعيدة عن مصلحة الوطن العليا."

وختم "الرئاسة أكدت أكثر من مرة انها لكل اللبنانيين، ولا تضع نصب عينيها الا مصلحة لبنان

فكفى اتهامات وعرقلة لمن يحمل في قلبه وعقله هموم الوطن فالشعب اللبناني تعب ويريد العيش بسلام وان يبني وطنا قويا لابنائه."