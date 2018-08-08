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رعت مؤسسة مخزومي مشروع "بطولة لبنان في مايكروسوفت للمدارس والجامعات"

8
AUGUST
2018
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رعت مؤسسة مخزومي مشروع "بطولة لبنان في مايكروسوفت للمدارس والجامعات" وتم إطلاقه في مبنى وزارة التربية في بيروت في مطلع 2018، وذلك برعاية وزير التربية مروان حمادة وبالشراكة مع ITLS-LB وCertiport ومايكروسوفت.

وحصلت كل من ياسمين الحاج من جامعة إدارة الأعمال الفرنسية ESA عن فئة مايكروسوفت إكسل، ولمى العرب من مدرسة علي بن ابي طالب المقاصد عن فئة مايكروسوفت وورد، على فرصة للمشاركة في النهائيات في أورلاندو فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية. وقد حصد لبنان المركز السادس عالمياً عن فئة إكسل في بطولة العالم في 2 آب 2018 عبر بطلته المحلية ياسمين الحاج التي نفتخر بها إذ رفعت اسم وطنها عالياً.
شارك هذا العام 52 دولة وأكثر من 150 بطلاً محلياً من حول العالم، ويتحضر لبنان الذي شارك للمرة الأولى في هذه البطولة العالمية لإطلاق بطولة لبنان 2019 لمهارات المايكروسوفت.
الجدير ذكره، أن بطولة العالم المتخصصة في مايكروسوفت أوفيس التي تقدمها سيرتيبورت هي مسابقة عالمية تختبر مهارات الطلاب في ميكروسوفت أوفيس: Excel, Word وPowerPoint. ويتم فيها استدعاء الطلاب الأوائل لتمثيل بلدانهم في بطولة العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. وتشكل هذه البطولة فرصة كبيرة لإظهار مهارات الطلاب المتميزين في هذه البرامج.

 

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