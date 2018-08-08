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مخزومي عرض مع الوزير قرقاش التطورات الإقليمية والدولية وخصوصاً في سوريا في ظل التغيرات الحاصلة

8
AUGUST
2018
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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش في مكتبه في وزارة الخارجية في أبو ظبي. وتداول معه في الأوضاع الإقليمية والدولية.

إثر اللقاء، قال مخزومي إنه عرض مع الوزير قرقاش التطورات الإقليمية والدولية وخصوصاً في سوريا في ظل التغيرات الحاصلة، داعياً إلى وضع خريطة طريق واضحة لحل الأزمات التي تعصف بالمنطقة. وأكد على ضرورة التمسك بالحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وجدد ثقته بـدور الأشقاء العرب في دعم قضايا لبنان في المحافل الدولية.

وشكر مخزومي الوزير الإماراتي على رعاية بلاده الشباب اللبناني العامل في الإمارات. وأكد من موقعه في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية أنه سيعمل على تعزيز العلاقات اللبنانية – الإمارات، آملاً بمزيد من التعاون بين البلدين.

وقال مخزومي إن الحديث تطرق أيضاً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان ولأسباب تأخر تشكيل الحكومة، داعياً إلى العمل من أجل التوصل إلى حل لهذا الملف بأسرع وقت ممكن.

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