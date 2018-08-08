تدابير سير غدا لمواكبة اعتصام اتحادات ونقابات النقل البري

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وطنية - صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "اعلنت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان الاعتصام عند مداخل مرافئ صور، صيدا، طرابلس وبيروت (مدخل الشاحنات/ الكرنتينا/ سوق السمك ـ المدخل رقم 3 قبل القاعدة البحرية - المدخل رقم 9 قبل تمثال المغترب)، وذلك من الساعة 6.00 وحتى الساعة 10.00 من تاريخ 9/8/2018.



وستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تدابير حفظ امن ونظام وسير حتى انتهاء الاعتصامات.



لذلك، يرجى من المواطنين الكرام التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".