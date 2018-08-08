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هيئة قضاء زحلة في "التيار" أحيت ذكرى 7 آب:

سليم عون: لم نناضل من أجل المناصب بل في سبيل لبنان

فاضل: شباب "التيار" هم من سيحملون مشعل القضية للأجيال المقبلة

أحيت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر ذكرى أحداث 7 آب 2001 بلقاء حواري تحت عنوان "أحداث 7 آب بين الماضي والحاضر"، بمشاركة معتقلين في تلك الفترة، النائب سليم عون ومنسق اللجنة المركزية للأقضية منصور فاضل ورئيس الجمعية اللبنانية للطاقة فادي جريصاتي والمسؤول الإعلامي في الهيئة ميشال أبو نجم، وحضور عدد كبير من الناشطين.

بداية عرض فيلم وثائقي عن نضال "التيار"، ثم كانت كلمة ترحيبية لمنسق هيئة القضاء إيلي عبد الأحد شدَّد فيها على استلهام معاني تلك الذكرى وأخذ العبَر منها للتطلع نحو مستقبل مشرق للبنان.

عون

ثم تحدث النائب عون فاستعرض الواقع السياسي في تلك المرحلة مشيراً إلى أن المجتمع الدولي كان يستخدم مسألة الإنسحاب السوري الكامل من لبنان كورقة ابتزاز مع دمشق من دون أن تكون لديه النية لهذا الإنسحاب الكامل. وأكد أن "التيار" يحقق منذ عودة الرئيس عون في العام 2005 إنجازات نوعية متراكمة وتدريجية، لافتاً إلى أن المعركة الأصعب تبقى في التحرر.

وشدد عون على أهمية قيم تلك المرحلة والإستناد إليها في التعاطي الداخلي بين ناشطي التيار الوطني الحر الذين اعتادوا البذل والعطاء من دون مقابل، قائلاً نضال ٧ آب ذكرى محفورة في أذهاننا، وأهميتها أننا لم نكن نناضل لنيل المناصب بل كنا فقط ندافع كشباب عن مستقبلنا ومستقبل لبنان. وأكد أهمية الحفاظ على نبض شباب التيار الوطني الحر لأن مسؤوليتنا تحقيق الأمانة التي من أجلها ناضلنا وقاتلنا ووصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.

فاضل

من جهته قال منصور فاضل إن التيار انتصر بفضل الإيمان والإرادة القوية، وشدد على الدور الرئيسي للشباب في التيار الوطني الحر مؤكداً دعمهم في كل المجالات، وضرورة انخراطهم في المسار للتنظيم للتيار وهيئاته ولجانه. وخاطب الشباب قائلاً أنتم من ستحملون مشعل القضية وتحافظون على التيار وعليكم أن تكونوا في موقع الهجوم والمبادرة لا الدفاع، وأضاف لا تهزكم الإتهامات الباطلة لأنها تريد كسر عزيمتنا، مشيراً إلى أن قيادة التيار تقدم كل الدعم لتفعيل دور الشباب وخاصة في المرحلة المقبلة وتمتلك مشاريع ديناميكية في هذا الإطار.

جريصاتي

رئيس الجمعية اللبنانية للطاقة فادي جريصاتي الذي اعتُقل في 9 آب أكَّد أن تجارب النضال هي مصدر إلهام لشباب اليوم، مشيراً إلى الفخر بماضي التيار القائم على الكرامة والعنفوان. ولفت إلى أن وجودنا في السلطة اليوم يلقي علينا تحديات صعبة مشدداً على نظافة كف التيار وسلم القيم الأخلاقية التي يلتزمها.

أبو نجم

أما ميشال أبو نجم فشدد على أن اعتقالات 7 آب هي من ضمن مسار متكامل من نضال التيار الوطني الحر مذكّراً بنضالات الجيل الأول في التسعينات حين كان التعذيب والإعتقال ومنه لدى المخابرات السورية أشد وطأةً، إضافةً إلى نضال المقاومين في زحلة منذ التسعينات.

ودعا شباب "التيار" إلى الفخر بماضيهم وحاضرهم قائلاً إرفعوا رؤوسكم أمام الجميع، ولفت إلى أن التيار الوطني الحر لم يعتمد يوماً على علاقة مع دول خارجية أو مساعدات مالية منها، وإلى أن الدافع الأساس كان الولاء المطلق للبنان لا الإنتماء الطائفي أو الحزبي الضيق. كما شدد على مشاركة المرأة الفاعلة في النضال، معاهداً بناء المؤسسة الحزبية على أساس نهج التيار النضالي ومبادئه وسلم قيمه.