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أبو زيد توقع ان تبصر الحكومة النور بأي لحظة: الحريري يحظى بالدعم الكامل

8
AUGUST
2018
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اشار النائب السابق امل ابو زيد الى ان الرئيس المكلف سعد الحريري يحظى بالدعم الكامل ولن يكون وحيدا في مجلس الوزراء بعدما سماه 112 نائبا لترؤس الحكومة.

 

وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، سأل ابو زيد: لماذا التضحية مطلوبة دائما من التيار الوطني الحر؟! مشددا على ان معيار التأليف يجب ان يطبق على جميع القوى بالتساوي وليس بشكل استنثابي، وعندها الجميع يكون راضٍ.

 

وكرر ان التيار يطالب بالمعيار الموحد الذي يحترم نتائج الانتخابات النيابية، قائلا: لسنا ضد القوات ولا ضد الحزب التقدمي الاشتراكي... بل بالعكس، انهما يشكلان جزءا مهما من مكونات الحياة السياسية في لبنان، ولا احد يستطيع الغاءهما.

 

وهل هناك عقد خارجية، اجاب: لنكن واقعيين، كل عقدة في لبنان لها امتداد خارجي، سائلا: اليس اصرار النائب السابق وليد جنبلاط على 3 وزراء دروز، والقوات على اربعة بناء على طلب ما من الخارج؟! وفي نفس الوقت قد يكون لذلك علاقة بعودة النازحين والزامية الحديث المباشر او غير المباشر مع الحكومة السورية .

 

وسئل: هل التأليف مرتبط بتعهد لبناني من اجل التواصل مع الحكومة السورية؟ قال: الامر ليس كذلك، ولكن اي مسؤول في سدة المسؤولية يهمه الوضع اللبناني ككل عليه التفاوض مع الجانب السوري بشكل او بآخر لاعادة اكثر من مليون وثلاثمئة نازح الى بلاده، معتبرا ان اللجنة المزمع تأليفها انطلاقا من المبادرة الروسية لن تقتصر على الجانبين الروسي واللبناني.

 

واضاف: هناك استحقاقات سياسية منتظرة، يجب التفاهم حولها. واليوم نرى ان اسبابا خارجية تحول دون مثل هذه التفاهمات.

 

وعن موعد ولادة الحكومة، توقع ابو زيد ان تبصر النور في اية لحظة، حين يحصل توافق دولي له انعكاس على لبنان.

 

وقال: التيار لا يشكل عقدة ، والدليل ان الحريري يعقد الاجتماعات مع الاشتراكي والقوات، ولم يجتمع مع الوزير باسيل لكون الاخير كان واضحا منذ اليوم الاول لجهة ضرورة التزام المعيار الواحد، وليس لديه اية اشكالية.

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