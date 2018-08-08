شتم العهد ليس بحرية والفوضى أبكت السويداء! (د. علا بطرس)

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يكفي مشهد الفوضى في العالم العربي منذ العام ٢٠١١ الى اليوم للإستدلال الى عمق أزمة الشعوب في مفهومها للحرية. فمن دافع عن مفهوم الثورة التي قادتها تنظيمات متطرفة ابعد ما تكون عن الحرية بدأ يندم على خلطه بين مفهوم الحرية الحقيقية للتغيير الإيجابي وبين الارهاب الذي دمّر الدول العربية وتعدديتها المتنوعة. فالإنسان العربي كان الضحية أكان مسلماً او من أبناء الأقليات سواء الايزيدية او الكردية او الدرزية او المسيحية ... وهو نفسه الذي ثار على السلطة التي قمعته متوهماً ان الحرية قادمة. وهنا السؤال لماذا سقطت الحرية في المجتمعات العربية؟

قال رئيس سابق لمجلس الوزراء في لبنان سليم الحص بأنه لدينا الكثير من الحرية والقليل من الديمقراطية. فالحرية التي هي ميزة لبنانية صرف سواء في ممارسة حرية الاعتقاد والشعائر تتوقف عند حدود الزعامات والطوائف لتغدو الديمقراطية ضعيفة. ويبدأ التهجم الشخصي لاعتبارات سياسية أبعد ما تكون عن الحرية. ونسأل:

اي حرية هي هذه من ينتقد شعائر الدولة ورموزها وعلمها ووحدتها وسلامة أراضيها؟!

أي حرية هي هذه من يضرب علاقات لبنان الخارجية ومصالحه الحيوية؟

أي حرية هي هذه من يستقبل أعداء لبنان استقبال الفاتحين لضرب الامن والاستقرار ... والنظام؟

أي حرية هي هذه من يعتدي على الكرامة والشرف بإطلاق النعوت والشتائم والتجريح؟

وأي أخلاق هي هذه من يسخر اذا تحرّك الرئيس حتى ولو لم يتلعثم او أنه لم يقع أرضاً؟

يرى علم النفس الاجتماعي ان عادات الأبناء تُكتسب من سلوك الآباء، وعندما يسخر الإبن من أبيه سيأتي حفيده ليعامله بالمثل. فهل تنظرون الى مستقبلكم بعيون آبائكم لتكسبوا الطمأنينة وتتحصّن المجتمعات من التفكك أم أن مكامن الفساد قد أتلفت أخلاقكم ومؤسسات الدولة المهترئة على شاكلتكم!

ان هذه الثقافة المدمرة لقيم المجتمعات هي من رحّب ب"داعش" وأخواتها حتى غرق العالم العربي بالدم والمهجّرين والفوضى وألبس عائلات كثيرة ومنها "السويداء" الحداد. فالحرية تعني المطالبة بالحقوق دون استخدام العنف الكلامي، والكلمة الحرة يحميها القانون أما الشتيمة والقدح والذم فهي جريمة لأنها تطال كرامة الانسان وهي مقدسة.

ان الفارق كبير بين قمع الأنظمة السلطوية لكل رأي معارض حر ان انتقد السلطة، وبين تحرّك السلطة القضائية لحماية الحريات العامة من منتهكيها! وتذكروا نضال التيار الوطني الذي جاهر ودافع وتظاهر وكتب عن سيادة لبنان وحريته واستقلاله وكان مصيره القمع والسجن دون أن ينزلق الى الانتقاد الشخصي والتجريح.

فإن كُنتُم معارضة للعهد عارضوا بشرف وبرأس مرفوع وأطلقوا الأفكار والمبادرات والمشاريع والبرامج لتطوير الديمقراطية التي لم يطوّرها الا الرئيس عون نفسه بقانون نسبي يعطي كل صاحب تمثيل حقّه!