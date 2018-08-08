المولدات: هل تفعلها الداخلية وتحمي عدادات المواطنين من "المافيات" ؟

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يؤلمك أن تكون عائدا من منزلك مساء، وتلتقي بسائق سيارة أجرة في العقد السابع من عمره ليخبرك أنه لم يمر بضائقة مادية كالتي يعيشها اليوم. من دون أي معرفة مسبقة يفتح لك قلبه ويشكو لك أنه إذا اشترى اليوم كيلو بندورة فهو لن يكون قادرا على شراء كيلو خيار مثلا. فراتب ال 800 دولارا أميركيا الذي يتقاضاه مقابل 15 ساعة عمل يوميا ويومي عطلة شهريا، بالكاد يكفيه لدفع كلفة إيجار المنزل والأساسيات، فيقول "ما تواخزيني بكفّي فاتورة الموتير بتجي 130 ألف ليرة على خمسة أمبير، وإذا بتقولي شي لصاحب الموتير بقلك دبّري راسك. ما أصلا ما في غيرو حاكمك وربك، هودي مافيا".

لا تختلف رواية سائق الأجرة الذي يسكن في منطقة الدكوانة عن رواية امرأة تقصد منزلها في أدونيس صيفا، يومين اسبوعيا، حيث يتبين لها أن فاتورة المولد لم تتبدل عن الشتاء. فهي تدفع 140 ألف ليرة لكل عشرة أمبير. فصاحب المولد يحتسب ساعات قطع الكهرباء بحيث ترتفع فاتورة المولدات في المناطق التي تشهد تقنينا كبيرا في الكهرباء.

على هذه الأساس وحرصا على جيب المواطن بادرت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى اتخاذ قرار يصبح ساري المفعول منذ 01/10/2018 بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والمياه والداخلية والبلديات. ويقضي القرار بتركيب عدادات للمنازل، ما يلغي تعرفة فاتورة المولدات وفقا لسعر الأمبير. أي أنه وفقاً للقرار، يتم تشريج المواطن بناء على ساعات الإستهلاك التي تحتسبها العدادات، خلافا لما يتمّ حاليا، أي بناء على ساعات القطع.

بحسب ما يقوله وزير الإقتصاد للTAYYAR.ORG فقد تم تنسيق هذه الخطوة مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهذا ما عكسه المشهد الثلاثي في المؤتمر الصحافي المشترك بين الوزراء رائد خوري وسيزار أبي خليل ونهاد المشنوق، نظراً للدور المطلوب من وزارة الداخلية بالمؤازرة لتطبيق القرار.

يقول خوري للTAYYAR.ORG إن وزارة الطاقة تمتلك جدولا بساعات انقطاع الكهرباء الشهرية في كلّ المناطق اللبنانية كما تصدر التسعيرة الشهرية عن كل كيلواط ساعة. لكن ما يحصل فعليا هو أن بعض أصحاب المولدات، إما يتلاعب بساعات القطع، وإما بسعر الكيلواط الصادر عن وزارة الطاقة.

في ما تقوم به، لا تسعى الوزارة إلى حرمان أصحاب المولدات من أرباح منطقية حيث سيحتفظون بتعرفة اشتراك ثابتة كحد أدنى، على أن يتكبد المواطن كلفة ساعات الاستهلاك الفعلية.

يتم تركيب العدادات في أسفل المباني السكنية تماماً كما عدادات كهرباء لبنان ويتحمّل أصحاب المولّدات كلفة تركيبها على أن تحسم لاحقا من الفاتورة. وعلى أصحاب المولدات أن يصدروا الفاتورة بشكل مفصّل يحدد التكاليف برمّتها، وساعات الإنقطاع كما كلفة الإستهلاك، حتى تتمكن مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من المراقبة.

لكن هذا القرار كغيره من القرارات التنظيمية لم ولن يمر من دون احتجاجات ورفع سقوف من قبل أصحاب المصالح الذين يعتبرون أنفسهم متضررين.

فمراقب أصحاب المولدات في جبل لبنان داني قوديشو يقول لموقعنا إنهم كأصحاب مصالح معترضين لأسباب ثلاثة: أولا أن السّعر الذي تفرضه الدولة للكيلوواط الواحد متدني جدّا ما سيوقعهم بخسارة، فيما هم يطالبون بسعر مبني على تقرير خبراء محلّفين. ثانياً أنهم يطالبون بتركيب عدّادات من كهرباء لبنان لأنها أثبتت دقّتها، وثالثا يرفضون رفضا قاطعا تكبيدهم كلفة العدّادات على اعتبار أنهم يدخلون في نفق استثمارات جديدة في قطاع من دون أفق، في ظل الخطوات المتّخذة التي تتم لاستجرار الطاقة.

اذا هي المطالب الثلاثة التي يرفعها أصحاب المولدات فيما الوزير رائد خوري يشير لموقعنا إلى أنه أوقف اجتماعته الشخصية التي استمرت لسنة بتجمع أصحاب المولدات، منذ ستة أشهر تقريباً، بعدما لمس تلاعباً بالتفاوض. خاصة أنهم كانوا يرفضون في كلّ مرّة إصدار بيان مشترك بنتائج المفاوضات.

أما البلديات التي تراقب عمل أصحاب المولدات من خلال سلطتها المحلية، فبعضها يرحب بهذا القرار إن لم يكن أحد أطرافها مستفيدا من الفوضى. فبلدية الحدت مثلا واذ تدعم قرار وزارة الإقتصاد، فهي ترى أن تطبيقه صعب لأن ثمة عقبات تقنية تحول دون تنفيذه وخاصة لناحية كيفية إلزام أصحاب المولدات كما يقول عضو المجلس البلدي جورج حداد.

في هذا الاطار وإذا صح أن اصحاب المولدات "مافيات" كما يسميهم البعض فلن تقوى عليهم سوى الأجهزة الامنية ولاسيما قوى الأمن الداخلي المعنية الأولى بمؤازرة مراقبي حماية المستهلك.

مصادر وزارة الداخلية تؤكد لموقعنا أن المؤتمر الصحافي الذي عقد في وزارة الداخية كان عبارة عن حكومة مصغرة تمثل فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبمثابة إزاحة الستار لبدء مرحلة جديدة. ما يعني بحسب المصادر أن وزير الداخلية لن يتهاون بتطبيق القانون ومنع التمرد. فهل ستقوى القوى الأمنية على من تسميهم "مافيات" حتى ولو كان لذلك أثمان وتظهر أن زمن الاحتكار ولّى ولو في قطاع ما ؟ وهل سيثور الناس من أجل حقوقهم فيصبح كل مواطن خفير؟ أم أن الفقير سيبقى لقمة سائغة يتحكم به الأثرياء والمقتدرون ومن خلفهم ؟