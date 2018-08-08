بري تقدم بشكوى ضد تلفزيون الجديد

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" لينا غانم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تقدم بشكوى ضد محطة تلفزيون الجديد بشخص رئيس مجموعة خياط للاعلام وكرمى خياط ومديرة الأخبار في المحطة مريم البسام بجرم القدح والذم والافتراء على خلفية مقدمة الأخبار التي بثت بتاريخ 5 آب الجاري واتهمت فيها وزراء حركة أمل في الجنوب مستشار الرئيس بري أحمد البعلبكي بالتآمر مع أصحاب المولدات الكهربائية.

وقدمت الشكوى الى النيابة العامة التمييزية بواسطة وكيل الرئيس بري المحامي أنطوان عنداري واحيلت الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي استدعاهم جميعا لجلسة تعقد يوم صباح يوم الاثنين 13 آب الجاري.