بالصورة - إيطالي مفقود في لبنان

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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:





- Guiseppe Maucione ( مواليد عام 1987، ايطالي)





الذي خرج الساعة 22.00 من تاريخ 6/8/2018 من مكان اقامته في بعبدا، ولم يعُد حتى تاريخه، علماً انه لا يوجد بحوزته اي مستند يثبت هويته او هاتفه الخلوي.





لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال:





بمخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 921740/05 ، او بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 921115/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.