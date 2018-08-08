بيان جديد من الهيئة الإدارية في مجمع السمايا.. وهذا ما جاء فيه

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بيان من رئيس الهيئة الإدارية في مجمع السمايا:

تعقيبا على ما ورد في المؤتمر الصحافي لبعض أصحاب الحقوق في المجمع يهم رئيس الهيئة الادارية التأكيد على ما يلي:

أن النفقات المشتركة في المجمع تتقارب مع نفقات سائر المجمعات المماثلة و كافة الارقام المدلى بها من قبل البعض لا تمت الى الواقع بأي صلة.

أن التهجم و الافتراء الذين يتعرض لهما رئيس اللجنة الإدارية هدفهما التهرب من تسديد هذه النفقات و التعتيم على محاولة الاغتيال التي تعرض لها هذا الاخير.

أن رئيس اللجنة الإدارية له ملء الثقة بالقضاء اللبناني الذي استطاع حتى الان ألقاء القبض على أحد الفاعلين و قريبا سيأتي دور المخططين و المحرضين.

أن أي مشكلة مالية بين أصحاب الحقوق يجب أن تحل حبيا أو بواسطة القضاء المختص و ليس بمحاولات القتل و التصفية الجسدية.

أخيرا يعتذر رئيس اللجنة من الاكثرية الساحقة لاصحاب الحقوق،الذين يسددون كامل النفقات بشكل منتظم، للضجيج المفتعل الذي لا يخدم مصلحة المجمع و يتعهد بأعادة الامور الى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.