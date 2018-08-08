قناة إعلامية ببيروت تعاني مادياً.. وصرف بالجملة!

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في إطار الأزمات المالية، التي تضرب المؤسسات الإعلامية، سرّحت قناة "القدس" الفضائية (تابعة لحركة "حماس") أخيراً عشرات الموظفين، في مكتبها في بيروت (مركزها الرئيسي)، وأبلغتهم بالإستغناء عن خدماتهم.

ويعمل أبرز المسّرحين في غرفة الأخبار، من منتجين وصحافيين ومذيعين، وقد تلقوا بلاغاً من الإدارة، تبرر فيه الإستغناء عنهم، بسبب قصورها عن الإستمرار في "تأمين المستحقات المترتبة عليها"، مما دفعها بحسب البيان الموزّع داخلياً، الى "إتخاذ جملة إجراءات لتقليص حجم العمل والمدفوعات ومن ضمنها تقليل عدد الموظفين".