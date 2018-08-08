عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 آب 2018

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الأخبار: «إجازة من المقاومة»: طريق التطبيع في برلين

واشنطن تسعى لتعديل مهام «اليونيفيل»

البناء: المواجهة الأميركية الإيرانية تتصاعد مع العقوبات ورفض طهران عرض ترامب التفاوضي

الحريري ينفي تأخير الحكومة... وتساؤلات حول وساطة فرنسية جديدة بينه وبين السعودية

وزراء الداخلية والاقتصاد والطاقة للحزم مع أصحاب المولدات... وبري يطلب إلغاء توسعة كورنيش صور





المستقبل: «نحن ضحّينا كثيراً.. وعلى كل الأفرقاء أن يتواضعوا لمصلحة البلد»

الحريري: العُقد داخلية لا عربية ولا غربية

اللواء: «التنازلات الوهمية» تعطِّل التأليف.. وباسيل يهدِّد بتحركات!

الحريري يؤكّد التضامن مع السعودية.. وعون يستعد لإجتماعات بنيويورك







الأنوار: الحريري يهتم بمشاكل الكهرباء... ومواجهة بين الحكومة واصحاب المولدات



الجمهورية: التأليف يتوارى خلف العقوبات و "العدادات"



النهار: التأزم يبلغ التلويح بالشارع "لفك أسر لبنان!"

الديار: حزب الله لن يعود من سوريا طالما الحرب على الإرهاب لم تنته

الحسابات الرئاسيّة تطغى على توزيع الحصص



l'orient le jour: De fortes chances pour un dénouement heureux, incessamment, dans l’affaire Nizar Zakka



the daily star: Hariri: External influences help, not hinder, govt setup