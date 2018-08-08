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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 آب 2018

8
AUGUST
2018
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 الأخبار: علم وخبر


عثمان يصرخ في الضباط: من لم يُعجبه، فليخلع البزة ويرحل


لم يكتف مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالـ«أمر العام» الذي أصدره قبل أسابيع، معمماً على ضباط المديرية أنه ممنوع انتقاد ما أسماها «القيادة الحكيمة». فقد دعا عثمان، قبل أيام قليلة، كبار الضباط من عمداء وعقداء إلى اجتماع طارئ على خلفية التسريبات والاعتراضات على مرسوم الأقدميات، موجهاً تأنيباً وتهديداً ضمنياً للضباط الحاضرين بقوله لهم: «أنا أعرف من يُسرّب المعلومات للإعلام. أنا أعرف الفاسد منكم. لعلمكم فقط، أنا باقٍ ست سنوات ومن لم يُعجبه، فليخلع البزة ويرحل».

 


دبلوماسية تطلب إقامة لشريكتها

في وقت خطت بلدان عدّة، ومنها الفاتيكان، خطوات متقدمة في ما خصّ حقوق المثليين الجنسيين، لا يزال لبنان الرسمي بعيدا جداً في التعامل مع هذا الملّف. فبحسب المعلومات، تطلب سفيرة كندا في بيروت إيمانويل لامورو، من وزارة الخارجية اللبنانية، منح شريكتها في الحياة التي ترغب في الإقامة معها في لبنان، الإقامة الدبلوماسية التي تُمنح لزوجات وأزواج الدبلوماسيين. إلا أنّ دوائر القرار في قصر بسترس، مُحتارة حتى الآن، في كيفية التعامل مع هذا الطلب، خصوصاً أنه لم يسبق لها أن تعاملت مع حالات دبلوماسية كهذه من قبل.

 


«تقرير لطيف» لمفوضية اللاجئين


تبلغت وزارة الخارجية أن آخر تقرير صادر عن مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كُتبَ بلغة «لطيفة جداً»، تُناقض طريقة التعامل السابقة للمفوضية مع ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والتي أدت إلى أن توقف وزارة الخارجية اللبنانية إصدار إقامات جديدة للعاملين في المفوضية. يذكر التقرير أنّ اجتماعاً حصل مع الوزارات المعنية، في بيروت بتاريخ 6 تموز الماضي، وقد نوقشت إجراءات عودة النازحين التي ستُطبق، على أن يُعقد اجتماعٌ ثانٍ خلال الشهر الجاري، يُناقش «العراقيل» أمام عودة النازحين في سوريا، استكمالاً للحوار الذي أطلقته المفوضية مع الحكومة السورية في العام 2017.


وورد في التقرير أنّه في الـ2016، عاد 4950 شخصاً سورياً إلى ديارهم. ارتفع العدد في الـ2017، إلى 11050 شخصاً، لينخفض مع معارك شرق الغوطة في بداية الـ2018. وخلال هذا العام، سُجلّت عودة 1100 نازح (حتى 19 تموز 2018). العراقيل أمام عودة النازحين، بحسب تقرير مفوضية اللاجئين، هي الرسوم التي كان على النازحين، الذين لم يُجددوا إقاماتهم أو لا يحملون أوراقاً رسمية، تسديدها لدى مغادرتهم. وذكر التقرير، أنّ المفوضية عملت على حلّ هذه النقطة مع الأمن العام اللبناني، ولم تُسدد المجموعات الجديدة التي غادرت أي رسوم.
وكان لافتاً، تشديد المفوضية في تقريرها على أنّ نشاطاتها في مخيمات النزوح، لم يكن الهدف منها عرقلة العودة، «ولكن هدفت إلى جعل العودة ناجحة». وتدّعي أنّ المقابلات التي أجراها موظفو المفوضية مع النازحين، هدفها «تمكين المفوضية من تحديد الأمور التي بحاجة إلى مساعدة، قبل مغادرة النازحين، وإمكان متابعة أوضاعهم بعد عودتهم إلى بلادهم، تحديداً لمّ شمل العائلات والحصول على المستندات اللازمة».

 

 


البناء: خفايا وكواليس


خفايا
شكا مواطنون في مناطق عدة في ضواحي العاصمة من انقطاع التيار الكهربائي بصورة عشوائية، الأمر الذي زاد من استهلاك الطاقة بواسطة الاشتراكات في المولدات ما دفع اصحاب هذه المولدات إلى رفع قيمة الفاتورة الشهرية أكثر من ضعف ما كانوا يتقاضونه في السابق. وطالب الشاكون بمعالجة سريعة لهذا الأمر الذي فاقم الأعباء المعيشية أكثر وأكثر.


كواليس
توقعت مصادر دبلوماسية تنشيط حركة الاتصالات لتشكيل الحكومة العراقية بعد الانتهاء من الفرز النهائي للأصوات. ولفتت إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق قد يُبصر النور مطلع الخريف، ويعكس التوازنات الجديدة في المنطقة في ظل التجاذب الأميركي الإيراني والاشتباك الإيراني السعودي. وقالت المصادر قد يكون لتشكيل الحكومة العراقية مفعول التعبير عن زمن تسويات أو مواجهة قاسية.

 

 

 

المستقبل: يقال

إن مصادر في موسكو تقول إن المبادرة الروسية تحتاج الى مدة زمنية لتنفيذها لأن جزءاً كبيراً من العودة يحتاج الى تأمين المناطق وهذا بدوره مرتبط بالمساعدات الدولية لإعمار سوريا.

 

 

 


اللواء: اسرار


همس
ربطت مصادر دبلوماسية بين مهمة إنسانية لموظف لبناني غير مدني في دولة إقليمية وشرائط التفاوض مع هذه العاصمة من قبل دولة كبرى.

غمز
معظم الوزراء عادوا إلى مكاتبهم يمارسون تصريف الأعمال، وكأن الحكومة غير مستقيلة وضاربين بالدستور عرض الحائط.

لغز
يرفض مرجع كبير الخوض في ما يجري داخل مؤسسة تعليمية عليا، ويترك الأمر لمقربين للمتابعة.

 

 

 

الجمهورية: اسرار

أزمة

يتواصل العمل بعيداً من الإعلام على حل أزمة دخلت عامها الأوّل.

شوائب

عُقد اجتماع بين قطب كبير وأحد النواب تمّ خلاله تبديد شوائب العلاقة بين النائب وجهة سياسية.

مراقبة

يراقب فريق سياسي كبير باهتمام واسع التطورات السلبية التي تشهدها العلاقة بين عاصمة كبرى وإحدى العواصم الإقليمية الفاعلة.

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