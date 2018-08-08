اعتقال عشرات المعارضين في إدلب وحماة

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أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، ألكسي تسيغانكوف، أنه تم اعتقال عشرات المعارضين السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات الارهابية في محافظتي إدلب وحماة.





وقال قائد مركز المصالحة: "بحسب المعلومات التي وصلت لمركز المصالحة الروسي، قام زعماء مجموعات "هيئة تحرير الشام" و"جبهة تحرير سوريا" باعتقال العشرات من ممثلي المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحماة".

وأكد أن زعماء المجموعات المتطرفة يحاولون عبر ذلك "عرقلة عملية تسوية الوضع وتقويض إمكانيات إجراء مفاوضات السلام بين أطراف النزاع حول تسوية الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب".