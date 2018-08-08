دبلوماسية تطلب إقامة لشريكتها

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في وقت خطت بلدان عدّة، ومنها الفاتيكان، خطوات متقدمة في ما خصّ حقوق المثليين الجنسيين، لا يزال لبنان الرسمي بعيدا جداً في التعامل مع هذا الملّف. فبحسب المعلومات، تطلب سفيرة كندا في بيروت إيمانويل لامورو، من وزارة الخارجية اللبنانية، منح شريكتها في الحياة التي ترغب في الإقامة معها في لبنان، الإقامة الدبلوماسية التي تُمنح لزوجات وأزواج الدبلوماسيين. إلا أنّ دوائر القرار في قصر بسترس، مُحتارة حتى الآن، في كيفية التعامل مع هذا الطلب، خصوصاً أنه لم يسبق لها أن تعاملت مع حالات دبلوماسية كهذه من قبل.