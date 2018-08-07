living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شاهد.. قميص ريال مدريد الجديد وأخبار سارة لجماهيره

7
AUGUST
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قميصه الثالث للموسم الكروي الجديد (2018-2019)، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق مباريات الليغا المحلية.

وسيعتمد الفريق الملكي اللون الأبيض المعتاد أساسيا، بينما سيكون اللون الرمادي هو القميص الثاني، وقميصه الجديد الأحمر اللون هو الثالث.

ونشر الموقع الرسمي للفريق الملكي صورا ومقطع فيديو لعدد من لاعبيه المشاركين في عرض القميص "الأحمر" الجديد، وفي مقدمتهم قائد الفريق المدافع سيرخيو راموس والويلزي غاريث بيل والألماني توني كروس والبرازيلي مارسيلو والفرنسي كريم بنزيما وماركو أسينسيو وغيرهم.


وبالرغم من تغيب لوكا مودريتش عن اللاعبين المروجين لقميص الفريق الملكي الثالث على موقعه الرسمي، إلا أن برنامج "ElChiringuito TV" الشهير في إسبانيا، قال إن اللاعب الكرواتي قام بالترويج، بعد عودته اليوم إلى العاصمة الإسبانية، ما يبعث بالأمل في بقائه داخل أسوار "سانتياغو برنابيو".

وترددت شائعات حول انتقال مودريتش إلى إنتر ميلان، هذا الصيف، إلا أن ريال مدريد يتمسك بنجمه الكرواتي، أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، ولا يريد بيعه، سوى بـ 750 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وسبدأ ريال مدريد موسمه الكروي الجديد رسميا، بمواجهة جاره أتلتيكو مدريد، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، يوم 15 أغسطس الجاري، في إستونيا.

بينما يستهل الفريق الملكي مشواره في الليغا المحلية بمواجهة ضيفه خيتافي، بعد أربعة أيام من لقاء كأس السوبر الأوروبي.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout