كيف سيستفيد لبنان من فتح معبر نصيب؟ وماذا يقول نقيب أصحاب الشاحنات في لبنان للـ OTV

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المنتجات والبضائع اللبنانية عبر هذا المعبر الذي يعتبر الشريان الحيوي الأساسي لمرور الصادرات اللبنانية تجاه أغلب الدول العربية سيما الخليجية منها. فما هو نصيب لبنان من إعادة إفتتاح معبر نصيب؟

اعتماد القطاعات التجارية على التصدير البحري كلف خزينة الدولة اللبنانية مبالغ كبيرة بسبب تحملها جزءا من تكلفة نقل الصادرات إلى الدول العربية

القسيس، أوضح أنه كانت تمر من لبنان إلى دول الخليج عبر سوريا والأردن، 70% من الصادرات الزراعية اللبنانية، و32% من الصناعات الغذائية اللبنانية، و22% من صادرات الصناعة بشكل عام، وقد تراجع تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية بنسبة تتخطى 50% منذ إقفال المعبر

أسواق بديلة عن السوق اللبناني إعتمدتها معظم الدول العربية سيما الخليجية منها بعد إقفال المعبر، واليوم هل ستعود هذه الدول الى فتح أسواقها للمنتجات اللبنانية لتعيد للإقتصاد اللبناني إزدهاره؟