ماذا فعل الوزير سيزار ابي خليل في زوق مكايل اليوم؟

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هكذا كان وزير الطاقة سيزار ابي خليل يواكب شخصيا ومن على ارض معمل الزوق حيث وصل في الثامنة صباحا عملية ربط باخرة اسراء سلطان بشبكة معمل الزوق.

لم يشأ الوزير ان يواكب اعلاميا الا اننا تمكنا من التقاط بعض الصور وهو يعقد اجتماعات في الثامنة صباحا مع الفريق التركي المواكب، ويصعد بعدها لمراقبة اخر الاعمال باسراء سلطان .اقتربنا نسأل فشرح لنا بعيدا عن عدسات الكاميرا كيف تتم عملية الربط فيقول :"شفتي هولي الحبال كيف عم يتوصلو بدون يصيرو 80 "

نقطعه هنا في محاولة منا للاستفسار اكثر ولكن مع كاميرا هذه المرة فيأتي الجواب مقتضبا ولكن كافيا:

هذه الباخرة الثاثلة المجانية لثلاثة اشهر ، هي من البواخر الحديثة الصنع لدى شركة كارادونيز التركية وهي تحوي على 12 مع مجموعة بخارية كبيرة، كما ان

عمر تشغيل هذه المولدات لا يتجاوز السنة.وتشير مصادر مواكبة لعملية ربطها بشبكة معمل الزوق الى انه عند الانتهاء من عملية الربط فيمكن لهذه الباخرة ان تعمل بطاقة تصل ل 120او 130 ميغاوات علما ان طاقتها الانتاجية تبلغ 230 ميغاوات

وهي اكبر من فاطما غول التي تولد 190 ميغاوات.الطاقة الانتاجية الاضافية التي ستؤمنها اسراء سلطان من شأنها ان تؤمن بين 22 و24 ساعة كهرباء لكسروان ساحلا وسطا وجردا

ولجزء كبير من المتن وجرد جبيل.

هي اخبار لطالما انتظرها ابناء كسروان باستثناء اصحاب المصلحة الخاصة ونفصد هنا اصحاب المولدات:

وبانتظار ساعة الصفر لبدء العمل فباخرة اسراء سلطان ستبقى حتى 18 تشرين الاول الا اذا اتخذ القرار لاحقا بالتمديد لها.