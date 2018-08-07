living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

7و9 آب. يومَان، يختصِران تاريخاً من النِضال في سبيلِ هدفٍ واحد: الحرية

7
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اليوم 7 آب. وبعد غد 9 آب. يومَان، يختصِران تاريخاً من النِضال في سبيلِ هدفٍ واحد: الحرية
 
والحُرية، من حيث المبدأ، قيمة إنسانية ووطنية، لا تُميِّز بين فردٍ وفرد، ولا تعني فرداً أو حزباً أو جماعة، على حسِاب فردٍ آخر، أو حزبٍ آخر، أو جماعةٍ أخرى.
 
وعندما كان الناشطون يَصرخون "حرية سيادة استقلال"، في 7 و 9 آب، وفي كل محطة نِضالية أخرى، كانوا يرفََعون الصوتَ باسمِ كل الناس: باسمِهم هُم طبعاً، لكن ايضاً باسمِ الصامتينَ، والخصوم، وربما المُتخاذلين.
 
واليوم، عندما يُتابع أيُ ناشِط غريمَه السياسي يتكلم بحرية، على موقع تواصل او شاشة، ولو من موقِع آخر، عليه أن يشعُر بفخرٍ كبير. فما قاوم من أجِله تحقق، وما دخل السجن في سَبيلِه، صار واقعاً. 
 
فالحُرية تكون في ذاتِنا أو لا تكون، وعندما نتَقبل الآخرَ المُختلف... عندَها فقط نكونُ أحراراً. 
 
وللمناسبة، هاتان العبارتان، ليسَتا إلا لعراب النضال في سبيل الحُرية، رئيس لبنان اليوم، الذي غيَّر، ولم يتَغير.
 
هذا من وحيِّ المناسبة، وبعض الحملات التي تَتعرض لها الـ OTV، لمجرد أن خطَها السياسي ولا أوضح، على رغم أنها كانت وستبقى منبراً لكل صاحب رأيٍ، مهما كان الاختلاف معَه حقيقياً وكبيراً. 
 
أما بداية النشرة، فمن خبر لا علاقة له بالسياسة، صَدم اللبنانيين اليوم.
OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout