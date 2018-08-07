عطاالله في ذكرى السابع من آب: بداية سقوط نظام القمع وتسليم لبنان، ولا اندم سوى على جهد ومقاومة لم اقدّمها في سبيل الوطن

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إعتبر النائب جورج عطاالله ان تاريخ ٧ آب هو تاريخ البداية الفعلية لسقوط نظام القمع وتسليم لبنان، لنظام لم يقدر ان يتحمل مطالب شعبه، بوطن حر وسيد ومستقل.

وقال عطاالله: ٧ آب ٢٠٠١ بعد ١٧ عاما هو البوصلة التي توجّه الكثير من القرارت والمواقف التي اتخذها في حياتي لان من ١٧ عاما كنت مقاوما للسلطة اما اليوم فأصبحت في السلطة ومسؤوليتي التشريع والرقابة والبقاء بجانب الناس وهذا ما يأكد ان مَن يتابع ولا يستسلم يصل الى هدفه.

وأضاف: من أناس منفية ومعتقلة ومضطهدة الى اناس حررت الارض ووصلت لتقود البلد حتى يتحرر الانسان فيه وتؤسس لوطن حقيقي يليق بشعب لبنان وازليته.

واعتبر عطاالله ان هذه المعاني تحمله مسؤولية هو ورفاقه لبناء وطن حقيقي لأولادنا لكي لا يعيشوا ما عشناه ونسلمهم بلدا افضل مما استلمناه.

وختم عطاالله متوجها لشباب لبنان:" وطننا اهم بكثير منّا كأفراد وهذا لا يكون بالكلام بل بالافعال والعيش، ومهما فعلنا لاجله يبقى قليلا، واذا عادت الايام الى الوراء افعل نفس الشيء ولا اندم سوى على جهد وعلى مقاومة كان يمكنني ان اقدمها من أجل لبنان ولم أفعل..... ليبقى لبنان.