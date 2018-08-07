كفانا عبثا ً، لم يبقى شيئًا لنخسره. (د. جورج حرب)

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في مراقبة سريعة للوضع اللبناني، يمكننا أن نستخلص النقاط التالية:

- إرتفاع حاد بالمديونية العامة.

- إتفاق بين المافيات السلطوية لتقويض أي محاولة إصلاح للرئيس عون.

- الميليشيات اللبنانية هي هي، تتلطى وراء ربطات عنق ومراكز سلطوية.

- مجتمع يئن وينتظر الخلاص .

- طبقة من السياسيين الشرفاء تريد الإصلاح ولكن حرصها على السلم الأهلي يمنعها من الإقدام.

كيف تفكر الطبقة الأولى المستولية على مقدرات الدولة ولا تنوي تركها بأية طريقة ؟



هي اعتادت على عدم المحاسبة وأنه لا شعب سوف يحاسب, والدولة ضعيفة، لا تستطيع وضع استراتيجيتها الإصلاحية وإذا ما وضعتها، فلا قدرة لها على التنفيذ.



كلنا يتذكر ردة الفعل القاسية التي كانت في وجه الوزير جبران باسيل عندما لوّح بنيته ضرب تلك المافيات، فما كان منها إلا أن اتّحدت فيما بينها وراحت تعدّ العدّة لمواجهته، عبر قانون الإنتخاب، ثمّ عبر الإنتخابات نفسها، ومن بعدها، عبر حكومة لا تعكس أحجامهم الحقيقية التي أعطاهم إياها الشعب، مع الإشارة إلى أن الشعب اللبناني قال كلمته، وانتخب الإصلاحيين، وإذا راقبنا حركة الأصوات دون الدخول في التفاصيل، نجد أن غالبية كبرى أعطت للمقاومة كما للتيار الوطني الحر، دون أن ننسى النسبة الكبرى التي امتنعت عن التصويت، ممّا يدل على نسبة مرتفعة من المواطنين اليائسين من الطبقة البلطجية الحاكمة من جهة، وقسم من الحالمين بخلاصهم منها، فأعطوا ما أعطوا للمقاومة كما للتيار.



ماذا كانت النتيجة ؟ كانت أن السلم الأهلي كعنوان، منعهما من المحاسبة أو وقف الوضع الراهن، وتراجع كلاهما خطوة إلى الوراء، مما ترك انطباعًا سيئًا لدى الناخبين آملين منهما تنفيذ وعدهما. تدلّ الإشارات السياسية للمتابعين أن الوزير جبران باسيل حاول مراراً وتكراراً الولوج إلى ملف الإصلاح مع المقاومة، لكن حيثيات الوحدة الوطنية كانت تدعوهما إلى التريث، الذي سمح لمافيات المال بمتابعة نهجها ذاته باستفحال أكثر ووقاحة ما بعدها وقاحة.

إن اللبناني مواطن نسبي، يحب الطموح ويتوق إلى المطلق محاولاً باضطرادٍ تطوير مستقبله وتحقيق أحلامه، التي باتت تقتصر على الكهرباء والمياه والصحة المسروقة إلى جيوب الطبقة ذاتها، والتي بدانا نشعر أن الجميع يخافها.



بصراحة، إن هذه الدولة لا تشبهنا، ولا تعبّر عن احلامنا وتطلعاتنا، نعم، نحن نريد السارق وراء القضبان، والسلم الأهلي عار على الشعوب التي تريد الخلاص، وفخامة رئيس الجمهورية وسيد المقاومة مطالبان بما عوّدا اللبنانيين عليه، من صدق ومناقبية وشجاعة وإقدام، ونحن مطالبون بالعودة إلى الساحات التي اشتاقت إلى صرخات شابات وشباب يرفضون الحلول الوسطى لنطالب الدولة وكلنا معها، بكسر اليد التي ترتفع بوجهها، لنعيد للوطن بريقه المفقود منذ احتل مناصبه رعاع وسماسرة وتجار هيكل عاثوا في الدنيا فساداً.