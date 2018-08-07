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الياس عون: نرى بأمل كبير أن المجلات الصادرة عن مؤسّسات أمنيّة وعسكريّة ستبقى حاميّة للصحافة الورقيّة

7
AUGUST
2018
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استقبل الأستاذ الياس عون نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة، قبل ظهر اليوم، في دار النقابة في الحازميّة العقيد الركن شربل فرام الرئيس الجديد لتحرير مجلة "الأمن" و"فتى الأمن". وتمنّى النقيب عون للعقيد فرام التوفيق في مهامه الوطنيّة الصحافيّة الجديدة، وقال:نهنىء اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي على حسن الإختيار، لأننا نحن معشر الصحافيين، نرى بأمل كبير أن مجلة "الأمن" والمجلات الشقيقة الصادرة عن مؤسّسات أمنيّة وعسكريّة، ستبقى حاميّة للصحافة الورقيّة المهدّدة في التوقف على حساب الصحافة الإلكترونيّة، ليس فقط في لبنان والعالم العربي، بل في كلّ العالم.

الشكر الكبير لمديريّة قوى الأمن الداخلي ولكل مَن تولّى قيادتها وصولًا إلى اللواء عثمان وقبله اللواء اللَبِق والكبير بهدوئه ابراهيم بصبوص، لحرصهم على استمرار الطبعة الورقيّة للمجلة، وهذا ما جعلني أرى يومًا هذه المجلة، مجلة أسبوعيّة ولما لا جريدة يوميّة، تواكب التّطور المهني.

وانتهزتها مناسبة شكرت فيها العقيد فرام لتعاونه مع صحافيين أكفاء مسجلين على الجدول النقابي، في عصر نشهد فيه صحافيين يتخلون عن مهنة مقدسة رسوليّة، لأنهم لم يجدوا مجالات عمل في مهنتهم.

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