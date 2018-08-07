البستاني: الخطة التي وضعها وزير الطاقة السابق جبران باسيل في العام ٢٠١٠تلحظ انشاء معامل على البر ،تؤمن التغذية كاملة

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هنأالنائب الدكتور فريد البستاني سكان واهالي كسروان والمتن وجبيل على تامين التيار الكهربائي بين ال٢٢و٢٤ساعة في اليوم لمدة ثلاثة اشهر ،"وصحتين "على قلوبهم هذا التطور الايجابي الذي كنا نتمنى ان نعيشه في منطقة الشوف ولو بزيادة ساعتين او اكثر ولكن ماذا نفعل بالمنطق العشائري والمناطقي والكيدي الذي حرمنا التنعم ولو بضع ساعات من التغذية الكهربائية التي نحن بامس الحاجة اليها .



واضاف البستاني: لا يمكن ان نستمر بمعالجة هذا الملف الحساس بهذه الطريقة لان المطلوب اليوم الانتهاء من التقنين الكهربائي خصوصا ان الخطة التي وضعها وزير الطاقة السابق جبران باسيل في العام ٢٠١٠تلحظ انشاء معامل على البر ،تؤمن التغذية كاملة ،وقد تعرضت لعراقيل حالت دون تنفيذها،وليس مسموحا ونحن في القرن الواحد والعشرين ان لا تكون الكهرباء في كل الشوف ولبنان كي لا نبقى من الدول المتخلفة في هذا المجال وكي لا يستمر اصحاب المولدات الخاصة يتحكمون برقاب المواطنين واطلب من هؤلاء المواطنين التخلي عن اشتراكات المولدات في حال بقي اصحاب المولدات على تعنتهم واصرارهم على تحقيق الارباح الفاحشة.



واضاف البستاني :نحن نعلم ان هناك مافيات مولدات ومازوت وغيرها وكلها تريد ان تغنى على حساب المواطن المسكين.يجب محاربتها

ووجه البستاني في ذكرى ٧اب تحية الى المناضلين في التيار الوطني الحر الذين صنعوا طريق الحرية وناضلوا لمستقبل واعد بقيادة الرئيس ميشال عون .تحت عناوين ثلاثة :حرية -سيادة -استقلال.