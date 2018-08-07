خوري: سنكون حازمين في منع اي نوع من التمرد من قبل اصحاب المولدات

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أعلن وزير الاقتصاد رائد خوري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الطاقة والداخلية سيزار ابي خليل ونهاد المشنوق،ان "قررنا التعاون مع كل الوزارات المعنية من أجل تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد بهدف تركيب العدادات التي تمنع الغش من قبل أصحاب المولدات"، مؤكدا "حزم الدولة في منع اي نوع من التمرد من قبل اصحاب المولدات وابوابنا مفتوحة لكل الملاحظات من الجميع."

وأكد خوري، ان "نعمل في الوزارة على منع استغلال المواطنين من خلال فواتير كهرباء المولدات الخاصة وعلى هذ الاساس اخذنا قرارنا بتركيب العدادات التي تحدد الكلفة للمواطن بحسب ما يتم صرفه، واتفقنا على ان تدعم وزارة الداخلية مبادرات البلديات التي ترغب في تأمين مولد كهربائي بحسب الاسعار المتفق عليها لنساعد الناس على ان يملكوا الخيار والا يبقوا تحت رحمة احتكار اصحاب المولدات."