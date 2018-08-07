من يتحمّل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة؟! (د. علا بطرس)

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يخطىء من يعتقد ان تأخير تشكيل الحكومة هو إفشال للعهد بكبح جماحه نحو خطته بنهضة البلاد وتطويرها في ملفات أعلن عنها أنها جوهرية، وهي: الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد الاداري وعودة النازحين بأمان وكرامة الى سوريا. ذلك ان هذه الملفات الوطنية لن تأتي بالنّفع على الحزب الذي انبثق منه الرئيس بل على الشعب اللبناني بكافة اطيافه وفئاته، الا ان المخاوف من استمرارية التيار الوطني وريادته في الشأن العام هي التي تدفع الآخرين الى العرقلة.

يبدو أن البعض، عن قصد او عن غير قصد، دفن اتفاق الطائف لجهة إغفاله عن حجم الصلاحيات التي تتمتّع بها

الحكومة كسلطة تنفيذية في إدارة شؤون البلاد خاصة وأنها تشمل كل المكونات السياسية على قاعدة متساوية قائمة على التناسب في أحجامها التمثيلية. هكذا كانت منذ العام ١٩٩٠ الى اليوم فلماذا التغيير الآن في النصوص والاعراف؟!

ويبدو أيضاً ان البعض قد أغفل ان رئيس الجمهورية صحيح انه يترأس جلسات مجلس الوزراء عندما يريد لكنّه يمارس دوره كحَكَم ولا يحق له التصويت، وهذا ما يقوم به الرئيس العماد ميشال عون في ممارسة دوره كضابط لإيقاع اللعبة السياسية عندما تتخطى حدودها وهذا ما أعطى الرئاسة الهيبة لا سيّما استخدام المادة ٥٩ من الدستور حماية للديمقراطية والتداول السلمي بحث الأفرقاء السياسيين على انتاج قانون انتخاب جديد منعاً للتمديد المتكرر الذي شلّ المؤسسات. لذلك إن عرقلة التأليف سواء كانت داخلية أو خارجية هي إفشال لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في مشروعه الذي يتلاقى أصلاً مع رئيس الجمهورية، خاصة وان البشائر لما يعرف ببناء الدولة كانت واعدة بعد ثلاثة مؤتمرات دولية داعمة لأمن لبنان واقتصاده واستقراره. وعليه، إن الجهات المتضرّرة من النهوض بلبنان هي التي تعرقل التأليف، وهنا على من يملك الصلاحية ان يتخذ المبادرة.

صحيح ان تأليف الحكومات في لبنان لا يرتبط بمهل زمنية محددة، لكن السلطة بكافة مكوناتها تفتقد للثقة الشعبية الحقيقية والتي دلّت عليها ارقام الانتخابات النيابية الأخيرة بإحجام عدد لا بأس من المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم انكفاء عن واجبهم الوطني. وهذا ما يولِّد شعوراً بالإحباط العام من بناء الدولة المأمول بعكس دول كألمانيا دمرتها الحروب وعادت ونهضت من جديد بفعل إيمان شعبها بقدرتهم على التغيير.

وتعلمنا التجارب الآتية إلينا من بعيد كيف ان اليابان التي تفتقر الى الموارد تمكنت بفعل حسن الادارة من ان تحجز لها مكانة عالمية غير آبهة بموقعها الجغرافي على خط الزلازل، فهل ينجح الرئيس المكلف بإدارة التناقضات بعيداً عن خط الزلازل الاقليمي؟!