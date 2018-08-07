living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من يتحمّل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة؟! (د. علا بطرس)

7
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يخطىء من يعتقد ان تأخير تشكيل الحكومة هو إفشال للعهد بكبح جماحه نحو خطته بنهضة البلاد وتطويرها في ملفات أعلن عنها أنها جوهرية، وهي: الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد الاداري وعودة النازحين بأمان وكرامة الى سوريا. ذلك ان هذه الملفات الوطنية لن تأتي بالنّفع على الحزب الذي انبثق منه الرئيس بل على الشعب اللبناني بكافة اطيافه وفئاته، الا ان المخاوف من استمرارية التيار الوطني وريادته في الشأن العام هي التي تدفع الآخرين الى العرقلة.
 
يبدو أن البعض، عن قصد او عن غير قصد، دفن اتفاق الطائف لجهة إغفاله عن حجم الصلاحيات التي تتمتّع بها
 
الحكومة كسلطة تنفيذية في إدارة شؤون البلاد خاصة وأنها تشمل كل المكونات السياسية على قاعدة متساوية قائمة على التناسب في أحجامها التمثيلية. هكذا كانت منذ العام ١٩٩٠ الى اليوم فلماذا التغيير الآن في النصوص والاعراف؟!
ويبدو أيضاً ان البعض قد أغفل ان رئيس الجمهورية صحيح انه يترأس جلسات مجلس الوزراء عندما يريد لكنّه يمارس دوره كحَكَم ولا يحق له التصويت، وهذا ما يقوم به الرئيس العماد ميشال عون في ممارسة دوره كضابط لإيقاع اللعبة السياسية عندما تتخطى حدودها وهذا ما أعطى الرئاسة الهيبة لا سيّما استخدام المادة ٥٩ من الدستور حماية للديمقراطية والتداول السلمي بحث الأفرقاء السياسيين على انتاج قانون انتخاب جديد منعاً للتمديد المتكرر الذي شلّ المؤسسات. لذلك إن عرقلة التأليف سواء كانت داخلية أو خارجية هي إفشال لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في مشروعه الذي يتلاقى أصلاً مع رئيس الجمهورية، خاصة وان البشائر لما يعرف ببناء الدولة كانت واعدة بعد ثلاثة مؤتمرات دولية داعمة لأمن لبنان واقتصاده واستقراره. وعليه، إن الجهات المتضرّرة من النهوض بلبنان هي التي تعرقل التأليف، وهنا على من يملك الصلاحية ان يتخذ المبادرة.
 
صحيح ان تأليف الحكومات في لبنان لا يرتبط بمهل زمنية محددة، لكن السلطة بكافة مكوناتها تفتقد للثقة الشعبية الحقيقية والتي دلّت عليها ارقام الانتخابات النيابية الأخيرة بإحجام عدد لا بأس من المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم انكفاء عن واجبهم الوطني. وهذا ما يولِّد شعوراً بالإحباط العام من بناء الدولة المأمول بعكس دول كألمانيا دمرتها الحروب وعادت ونهضت من جديد بفعل إيمان شعبها بقدرتهم على التغيير.
 
وتعلمنا التجارب الآتية إلينا من بعيد كيف ان اليابان التي تفتقر الى الموارد تمكنت بفعل حسن الادارة من ان تحجز لها مكانة عالمية غير آبهة بموقعها الجغرافي على خط الزلازل، فهل ينجح الرئيس المكلف بإدارة التناقضات بعيداً عن خط الزلازل الاقليمي؟!
علا بطرس ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout