تجنبوا هذه الطريق لمدّة 4 أسابيع

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال جرّ مياه الأولي اعتباراً من يوم الأربعاء في 8/08/2018 ولمدّة أربعة أسابيع، بأعمال حفر لتدعيم قساطل مياه الشفة، على الطريق الممتد من "السبوت مول" المسلك الغربي باتجاه خلدة - صيدلية "الوردية"، خلف محطة "الطويل" وذلك وفقاً لما يلي:

- أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كلّ أسبوع خلال فترة النهار.

- أيام الجمعة والسبت خلال فترة الليل ولن يتمّ قطع أو تحويل السير خلال تنفيذ الأشغال.

كما ستقوم الشركة ذاتها اعتباراً من يوم الأربعاء في 8/08/201 بحفر الطريق ما بين محطة "الريشاني" مفرق الشويفات لغاية مصرف "السوسيتي جنرال" جسر كفرشيما، وذلك لتمديد قساطل مياه الشفة على المسلك الشرقي باتجاه جسر كفرشيما، وسيتم استعمال المسلك الغربي للسير بالاتجاهين، ولن يتمّ قطع السير خلال تنفيذ الأشغال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".