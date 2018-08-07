living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الاقتصاد يؤكد تطبيق قرار العدادات: الدولة ستبسط هيبتها

7
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

منذ بداية شهر أيار الماضي والارتفاع مستمر في فواتير المولدات الكهربائية في كل المناطق اللبنانية، في ظل تفاوت كبير في الأسعار بين منطقة وأخرى. ويــعتبر البعــض أن أسباب الارتفاع والانخفاض تخضع لمزاجية أصحاب المــولدات، فيما يــعتبر آخرون أنها نتيجته ارتفاع ساعات القطع في الأحياء.

 

وأكد وزير الاقتصاد رائد خوري لـ «الحياة» أن القرار الذي أصدره في تموز (يوليو) الماضي بـ «إلزام أصحاب المولدات الخاصة تركيب عدادات لضبط الأسعار ولمنع التفلت سيبدأ تطبيقه في 1 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». ولفت إلى أنه سيجتمع مع وزير الداخلية نهاد المشنوق اليوم «لوضع خطة تتضمّن كيفية تنفيذ القرارات».

 

وقال: «اليوم هناك دولة لبنانية لديها سلطتها وهيبتها وأصدرت قرارين (135 و100) بعد دراسة معمقة ترعى مصلحة المواطنين ومصلحة أصحاب المولدات».

 

وأكد أنه «ليس هناك جهة ترفض تطبيق القانون، هناك هيبة الدولة والدولة ستبسط هيبتها على كل الأراضي اللبنانية».

 

وكان خوري أصدر القرارين في حزيران وتموز الماضيين لناحية تركيب العدادات لدى جميع المشتركين والتأكد من مدى التزام أصحاب المولدات تسعيرة وزارة الطاقة والمياه، على أن يصار إلى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتها على القضاء المختص. وذلك بعد ورود شكاوى إلى وزارة الاقتصاد من المستهلكين.

 

وأوضح خوري «إننا نتفاوض منذ سنة مع أصحاب المولدات وأخذنا بالاعتبار ملاحظاتهم لكن في كل مرة نجتمع ويتم الاتفاق على شيء ويخرجون وينقضون الاتفاق. هذه اللعبة لن نلعبها معهم بعد الآن». وقال: «عليهم تطبيق القانون في 1 تشرين الأول ولاحقاً نحن مستعدون للبحث في ملاحظاتهم، لكن لسنا مستعدين لأن نتفاوض معهم قبل تطبيقهم القرار». وشدد على أن «لا خلفية وراء هذا القرار إلا حماية المواطنين من جشع بعض أصحاب المولدات ورفع الأسعار». وقال: «اليوم ننظم أمراً واقعاً فقط لا غير».

 

وفي السياق، طالب أصحاب المولدات في مؤتمر صحافي أمس، بـ «إلغاء القرارين لعدم قدرة أصحاب المولدات على الاستثمار». ودعوا إلى «دعم المازوت لتخفيض فاتورة المولدات». وأكدوا أنهم «ليسوا الحل الأمثل والدائم إلا أنهم الحل الأنسب بيئياً». واعتبروا أن «من دون المولدات سترون الظلمة». وقررت اللجنة المركزية لأصحاب المولدات عقد اجتماع الخميس، رافضة «تنظيم أي محضر ضبط لعدم التقيد بالتسعيرة».

الحياة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout