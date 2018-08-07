إنفرَجَت في كسروان : 24 ساعة تغذية بدءاً من الخميس

A + A -

ايفا ابي حيدر-

مساء الاربعاء، أو صبيحة الخميس، ستكون كسروان على موعد مع حقبة كهربائية لم تألفها منذ عشرات السنين، اذ ستنعم المنطقة بتغذية تتراوح بين 22 و24 ساعة يوميا. هذه النقلة النوعية، تأتي نتيجة نقل الباخرة التركية من الجية الى الزوق...

وصلت مساء امس الباخرة التركية «اسراء سلطان» المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية آتية من معمل الجية الحراري الى معمل الذوق الحراري.



وذكرت مصادر متابعة لـ«الجمهورية» أن من المتوقع ان تبدأ الشركة التركية اليوم بالاشغال والتحضيرات اللازمة لربط الباخرة على شبكة الكهرباء استعدادا لبدء الانتاج، على ان تتكفل الشركة التركية بكافة التكاليف ولا يتم تكبيد الخزينة اللبنانية أي فلس.



واشارت المصادر الى انه من المتوقع ان تبدأ الباخرة بانتاج الطاقة بين مساء غد الأربعاء أو صباح الخميس كأبعد حد. ومن المرتقب ان تنتج ما بين 100 الى 120 ميغاوات لتؤمّن لسكان كسروان وجزء من مناطق المتن وجبيل تغذية تتراوح ما بين 22 الى 24 ساعة يوميا.